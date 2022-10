Capital Hair Center en Estambul sobresale dentro del creciente sector del trasplante capilar de Turquía con su innovadora terapia de ozono

Estambul--(business wire)--oct. 20, 2022--

Como uno de los destinos turísticos más populares, Turquía es famosa por sus inmaculadas playas y su rico legado histórico. Pero en los años más recientes, también se ha abierto camino en el turismo médico, gracias a la amplia experiencia de sus profesionales médicos.

El ámbito más evidente es el mercado del trasplante capilar global, que se estima que alcanzará un valor total de 30 130 millones al año para el año 2031.

«Miles de personas de todo el mundo visitan Turquía para recibir trasplantes capilares de primera y a precio competitivo», comenta el Dr. Ekrem Keskin, de Capital Hair Center en Estambul. «Esto ha servido para convertir a Turquía en líder, y ha dotado a los médicos turcos de una experiencia inigualable».

El Dr. Keskin es un cirujano plástico que realiza trasplantes capilares con una visión estética. Se ha formado en cirugía estética en el Cleveland Clinic Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery Department en los EE. UU.

Técnicas innovadoras

Además de contar con una amplia experiencia, las clínicas turcas también son conocidas por usar los últimos métodos en trasplante capilar, incluyendo análisis del cuero cabelludo y anestesia para asegurar que las operaciones de trasplante no resulten dolorosas.

Capital Hair Center ofrece a sus pacientes la innovadora ozonoterapia, que impulsa la tasa de supervivencia de los injertos trasplantados y acelera el proceso de recuperación. «Esto implica que los pacientes pueden volver a sus rutinas diarias relativamente rápido», dice el Dr. Keskin.

Por otra parte, tener en cuenta la estética es crucial para el trasplante capilar. «La principal motivación de los pacientes es parecer más jóvenes, sanos y atractivos», afirma el Dr.Keskin, quien ha recibido amplia formación en estética facial.

Tras realizar un análisis del cuero cabelludo, el experto personal del centro puede determinar cuántos injertos son necesarios y dónde. El Dr. Keskin explica: «después escogemos la ubicación, frecuencia y dirección de los injertos de acuerdo al tipo facial único del paciente».

« Toda una experiencia vacacional»

En los últimos dos años, casi dos millones de turistas extranjeros vinieron a Turquía para recibir servicios médicos. Los gastos relacionados con la salud por parte del turismo turco crecieron un 121,5 % en el segundo trimestre de 2022. En gran parte es debido a que Turquía ofrece precios más asequibles que otros destinos destacados.

«Quienes visitan Turquía para un trasplante capilar también pueden disfrutar de sus atracciones históricas, culturales y naturales, lo cual lo convierte en toda una experiencia vacacional», comenta el Dr. Keskin.

