Capital One Financial ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Discover Financial Services, valorada en 35.300 millones de dólares (32.750 millones de euros), en una operación que se llevará a cabo mediante un intercambio de acciones y que dará origen a la mayor empresa de tarjetas de crédito de Estados Unidos por volumen de préstamos.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada título de Discover, lo que representa una prima del 26,6% según el precio de cierre de Discover de 110,49 dólares el 16 de febrero de 2024.

Al cierre de la transacción, que se espera para finales de 2024 o principios de 2025, los accionistas de Capital One poseerán aproximadamente el 60% de la nueva empresa combinada y los accionistas de Discover controlarán aproximadamente el 40%.

Se estima que la transacción permitirá generar sinergias de gastos de 1.500 millones de dólares (1.392 millones de euros) para 2027, mientras que se calcula que las sinergias de red serán de unos 1.200 millones de dólares (1.113 millones de euros) en 2027.

"La adquisición de Discover es una oportunidad singular para reunir dos empresas muy exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que puede competir con las redes y empresas de pagos más grandes", afirmó Richard Fairbank, fundador, presidente y consejero delegado de Capital One.

"La transacción con Capital One reúne dos marcas sólidas con una capacidad mejorada para acelerar el crecimiento y maximizar el valor para nuestros accionistas, permitiéndoles participar en las enormes ventajas de la compañía combinada", dijo Michael Rhodes, consejero delegado y presidente de Discover.