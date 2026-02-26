Capital ucraniana es sacudida por explosiones tras alerta aérea

Varias explosiones estremecieron la mañana del jueves la capital ucraniana Kiev, luego de que las autoridades adviertieran de ataques aéreos antes de unas conversaciones en Ginebra con enviados estadounidenses para discutir el fin de la invasión rusa.

"El enemigo está atacando la ciudad con drones y misiles balísticos", informó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

"La defensa aérea está operando. Permanezcan en los refugios hasta que termine la alerta", agregó.

Otras ciudades ucranianas también fueron atacadas por la noche.

La nororiental Járkov, segunda ciudad del país, fue atacada con drones y misiles, informó el alcalde Igor Terejov, quien reportó explosiones.

En la central Krivi Rig, un hombre de 89 años resultó herido en un ataque ruso que alcanzó un edificio, indicó el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Asimismo, en Zaporiyia (sudeste) se escucharon "varias explosiones" causadas por un ataque ruso, según Ivan Fedorov, jefe de la administración regional.

Las conversaciones en Ginebra, impulsadas por Estados Unidos, buscan poner fin a los cuatro años de guerra iniciados por la invasión rusa de febrero de 2022.

Washington ha presionado por poner fin al conflicto, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos y millones de ucranianos desplazados al exterior.