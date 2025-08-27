Capitán de la Ryder Cup Keegan Bradley se excluye del equipo de EEUU para Bethpage Black

El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, decidió que la mejor manera de recuperar la Ryder Cup era dejar sus palos de golf en casa.

Bradley completó su equipo de 12 hombres el miércoles con seis selecciones del capitán para los partidos de septiembre que no lo incluían a él mismo. Había considerado convertirse en el primer capitán-jugador de la Ryder Cup desde Arnold Palmer en 1963 en East Lake.

Resulta que la incertidumbre era para todos menos para él mismo. Bradley dijo que había decidido "hace un tiempo" que no jugaría en Bethpage Black en Long Island, Nueva York, y el equipo se había establecido el lunes.

"Estoy 100% seguro de que esta es la elección correcta", dijo Bradley desde la sede de la PGA de América en Frisco, Texas.

"Crecí queriendo jugar la Ryder Cup. Me rompe el corazón no jugar", expresó. "En última instancia, fui elegido para hacer un trabajo. Mi objetivo final era ser el mejor capitán que pudiera ser".

En su lugar, Bradley optó por un par de novatos en la Ryder Cup, el nativo de Nueva York Cameron Young y Ben Griffin, quien terminó en el puesto número nueve en la clasificación. Junto a ellos como selecciones estaban Justin Thomas, Collin Morikawa, Sam Burns y Patrick Cantlay, todos ellos en el último equipo de Estados Unidos.

Eso le da a los estadounidenses cuatro novatos en la Ryder Cup: el campeón del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun y Russell Henley se clasificaron por su cuenta, para los partidos del 26 al 28 de septiembre. Los otros clasificados de Estados Unidos fueron Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Harris English y Bryson DeChambeau, el único jugador de LIV Golf respaldado por Arabia Saudí que lo logró.

Brooks Koepka de LIV Golf fue una selección del capitán para los partidos de 2023.

Europa, que anunciará el resto de su equipo el lunes, probablemente regresará con 11 de los 12 jugadores que ganaron en Roma hace dos años. Luke Donald regresa como capitán.

Los estadounidenses solo regresan con seis jugadores de ese equipo de Roma.

Bradley presentó un caso convincente como selección, y probablemente habría sido elegido sin mucha discusión si no hubiera sido capitán. Ha ganado dos veces en los últimos 13 meses contra campos fuertes; solo Scheffler ha ganado más desde entonces. Terminó en el puesto número 11 en la clasificación de la Ryder Cup y fue el octavo mejor estadounidense en el ranking mundial.

"No importa qué decisión tome, voy a ser definido por esta decisión. Si ganamos, no importa qué decisión tome", había dicho Bradley en el Tour Championship.

En cambio, se mantendrá como capitán, una decisión que seguramente será cuestionada si los estadounidenses no ganan.

Rory McIlroy había dicho en junio que existía la posibilidad de que los estadounidenses no tuvieran a sus mejores 12 jugadores si Bradley no se elegía a sí mismo.

McIlroy, quien ha jugado en la Ryder Cup cada vez desde 2010, también dijo que no creía que fuera posible que alguien jugara y fuera capitán debido al espectáculo en que se ha convertido este evento.

Thomas está jugando en su cuarta Ryder Cup consecutiva, lo que lo convierte en el estadounidense más experimentado del equipo. También fue parte del comité que seleccionó a Bradley, de 39 años, el capitán más joven de la Ryder Cup desde que Palmer tenía 34, para ser capitán el año pasado.

"Él quiere hacer lo que sea mejor para el equipo", dijo Thomas. "Sé que todos estamos destrozados por él, pero liderarnos hacia la victoria será más genial que cualquier experiencia que pueda tener como jugador. No dudamos de él ni por un segundo".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.