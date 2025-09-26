Capitán de Sudáfrica afronta el duelo ante la Argentina como "una semifinal"

El capitán de la selección sudafricana de rugby, Siya Kolisi, estimó este viernes que el partido ante Argentina el sábado en Durban es "como una semifinal" del Rugby Championship.

A dos jornadas para el término del torneo del hemisferio sur, los cuatro equipos pueden conquistar el título, ya que cada uno tiene dos victorias y dos derrotas.

"Es como si jugáramos una semifinal mañana, ya que Argentina, como nosotros, puede ganar el Rugby Championship. Queremos jugar para ganar", dijo el 96 veces internacional, descartando que su equipo vaya a jugar "para dar espectáculo" y priorizando ante todo la victoria.

La selección campeona de los dos últimos Mundiales infligió un contundente 43-10 a Nueva Zelanda hace dos semanas en Wellington, lo que hace llegar a los Springboks con la confianza reforzada.

"Venimos de semanas difíciles, después de partidos perdidos por mucho, pero hemos demostrado que somos resilientes como equipo", destacó Kolisi, en referencia a la primera derrota ante Australia (38-22) a mediados de agosto.

Sudáfrica aspira a revalidar su título en el Rugby Championship.

"Es la ocasión de hacer algo que nunca hemos hecho", destacó Kolisi.

Los sudafricanos perdieron en el último momento a su pilar Ox Nche, descartado este viernes por el técnico Rassie Erasmus debido a "una pequeña lesión".

clv/bm/dr