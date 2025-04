Capo mexicano "Don Neto" sale en libertad tras 40 años de cárcel; EEUU aún lo requiere

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El legendario capo mexicano Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, recuperó la libertad luego de completar una condena de 40 años de prisión, informó el miércoles un agente federal.

Fonseca Carrillo, quien todavía tiene pendiente un proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, salió en libertad el 5 de abril tras purgar la sentencia, dijo a The Associated Press un agente federal, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar en el caso.

La liberación de “Don Neto”, de 94 años, se da en medio de crecientes presiones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre México para que intensifique el combate al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente de fentanilo, que ocasiona miles del muertes al año por sobredosis.

Fonseca Carrillo fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, conformado en la década de 1970. Tiempo después se dividió y de él surgió el Cártel de Sinaloa, al que Washington designó recientemente organización terrorista junto con otros seis cárteles mexicanos.

El capo, tío del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes —conocido como “El Señor de los Cielos”—, fue apresado en abril de 1985 en la localidad turística de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, por el homicidio de Camarena ocurrido ese año. En 2016 le fue concedida la prisión domiciliaria por tener 85 años y padecimientos de salud, y fue trasladado a una residencia del Estado de México, limítrofe con la capital mexicana.

Por el caso de Camarena también fue procesado el capo Rafael Caro Quintero, de 72 años, quien en febrero fue enviado a Estados Unidos junto con otros 28 exlíderes de cárteles mexicanos en una operación sin precedentes.