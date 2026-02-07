Capri endurece sus normas para frenar el turismo masivo

La isla italiana de Capri prohibirá el próximo verano el acceso a los grupos de más de 40 personas para gestionar mejor el gran flujo de visitantes que llegan por un día, informó el sábado la agencia italiana ANSA.

Además, los guías que acompañen a grupos de más de 20 personas deberán usar auriculares inalámbricos en lugar de altavoces, conforme a una nueva normativa aprobada por el ayuntamiento.

Los guías también deberán llevar un distintivo discreto, y no un paraguas u otro objeto llamativo o poco estético para que su grupo pueda identificarlos.

Capri, situada en la bahía de Nápoles, es conocida por sus casas blancas, su costa y sus calas, así como por sus hoteles de lujo.

La isla tiene unos 13.000 residentes permanentes, pero en verano atrae multitudes de visitantes, que pueden llegar hasta 50.000 por día según las estimaciones.

El presidente de la asociación profesional Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, celebró "una herramienta esencial para facilitar la circulación", una medida que sigue a la limitación a 25 personas por grupo impuesta en Venecia en 2024.