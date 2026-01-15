Cápsula de SpaceX con cuatro astronautas, uno de ellos enfermo, aterriza a salvo frente a California

Por Steve Gorman

LOS ÁNGELES, 15 ene (Reuters) - Cuatro astronautas regresaron sanos y salvos a la Tierra en la madrugada del jueves, después de que una grave enfermedad no revelada que afectaba a uno de ellos obligó a poner fin a su misión en la Estación Espacial Internacional unas semanas antes de lo previsto.

Su cápsula SpaceX amarizó en el Pacífico frente a las costas de California, culminando un descenso de más de 10 horas desde la estación espacial y un reingreso ardiente a través de la atmósfera terrestre.

Es la primera vez que la NASA interrumpe la rotación de una tripulación de la EEI por motivos de salud.

La nave espacial Crew Dragon, apodada Endeavour, descendió en paracaídas en aguas tranquilas frente a San Diego alrededor de las 0845 GMT. El final de la misión abreviada fue retransmitido en directo por internet por NASA-SpaceX.

Momentos después, varios delfines nadaban cerca de la cápsula, con sus aletas dorsales rompiendo la superficie del océano, mientras la nave se balanceaba suavemente erguida en el agua.

En una transmisión de radio al centro de control de vuelos de SpaceX cerca de Los Ángeles, se oyó a la comandante del Endeavour, la astronauta de la NASA Zena Cardman, de 38 años, decir: "Es bueno estar en casa".

La acompañaban en el viaje de regreso el astronauta estadounidense Mike Fincke, de 58 años, la astronauta japonesa Kimiya Yui, de 55, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de 39.

En menos de una hora, los equipos de recuperación de SpaceX habían asegurado la cápsula chamuscada por el calor y la habían izado a la cubierta de una nave de recuperación, y luego ayudaron a los astronautas a salir de la nave espacial para respirar aire fresco por primera vez en casi 24 semanas.

Todos los miembros de la tripulación, aún ataviados con sus trajes espaciales blancos y negros, sonrieron y saludaron con el pulgar cuando salieron y les ayudaron a ponerse en pie. Por su aspecto, no era evidente cuál de ellos estaba enfermo.

Incapaces de soportar su propio peso en la Tierra tras pasar meses en microgravedad, los cuatro fueron asistidos en camillas especiales y escoltados a una estación médica a bordo para someterse a revisiones rutinarias en el mar. Después iban a ser trasladados a un hospital local para someterse a más exámenes médicos, según SpaceX.

ESTADO DE SALUD GRAVE

La decisión de traer a los cuatro a casa antes de tiempo se anunció el 8 de enero, cuando el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que uno de los astronautas se enfrentaba a una "condición médica grave" que requería la atención inmediata de los médicos en tierra. Isaacman también estuvo presente en el control de la misión durante el amarizaje del jueves.

Funcionarios de la NASA no han identificado al miembro de la tripulación en cuestión ni han descrito la naturaleza del problema médico, citando requisitos de privacidad.

Fincke, coronel retirado de las Fuerzas Aéreas que ya ha realizado cinco misiones espaciales, y Cardman, astronauta novato y geobiólogo, tenían previsto realizar un paseo espacial de más de seis horas la semana pasada para instalar equipos fuera de la estación. El paseo espacial se canceló el 7 de enero por lo que la NASA calificó entonces de "problema médico" de un astronauta.

El Jefe de Salud y Oficial Médico de la NASA, James Polk, dijo más tarde que la emergencia médica no implicaba "una lesión que se produjo en el ejercicio de las operaciones".

Como undécima tripulación regular de la EEI puesta en órbita por SpaceX, Cardman, Fincke, Yui y Platonov llegaron a la estación espacial tras un lanzamiento desde Florida en agosto. Partieron el miércoles por la tarde en un vuelo de 10 horas y media, poniendo fin a una misión de 167 días.

El regreso de la órbita culminó una inmersión en la atmósfera terrestre que generó un calor por fricción que elevó la temperatura en el exterior de la cápsula a 1.900 grados Celsius (3.500 grados Fahrenheit).

Los trajes espaciales de los astronautas, equipados con sistemas especiales de ventilación, están diseñados para mantenerlos frescos mientras la cabina se calienta.

Un video infrarrojo en directo del amerizaje mostró el despliegue de los dos conjuntos de paracaídas desde el morro de la cápsula en caída libre, lo que redujo su velocidad de descenso a unos 25 km/h antes de caer suavemente al agua.

Se espera que Crew-12 despegue hacia la estación espacial a mediados de febrero con cuatro astronautas más. En tanto, el laboratorio orbital sigue ocupado por el astronauta de la NASA Christopher Williams y dos cosmonautas que volaron a la EEI a bordo de una nave rusa Soyuz en noviembre.

(Reporte de Steve Gorman en Los Ángeles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)