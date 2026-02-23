Captura de capo mexicano "El Mencho" fue posible tras seguimiento a pareja sentimental: secretario Defensa

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - La captura y muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", durante el fin de semana, fue posible gracias al seguimiento que se hizo a una pareja sentimental con la que se encontró, dijo el lunes secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla.

Tras la noticia de la muerte de El Mencho, la violencia relacionada con los cárteles estalló en buena parte de México, pero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el lunes por la mañana ya no había bloqueos de carreteras en el país y que la prioridad era restablecer la paz y la seguridad en todo el territorio nacional.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez. Editado por Javier Leira)