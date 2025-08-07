Capturan a 27 miembros de una banda criminal en el centro de México

Autoridades de seguridad mexicanas anunciaron este miércoles la detención de 27 personas, señaladas como integrantes de una banda dedicada a la extorsión y el secuestro, entre otros delitos, tras un operativo en el central estado de México.

El grupo criminal identificado como Los Alfas está vinculado "a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco" (oeste), entidad donde impera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del país, indicó un comunicado del gobierno.

La banda "se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos", detalla el boletín emitido en conjunto por las secretarías de Seguridad y Defensa, la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México, vecino de la capital y el más poblado del país.

Entre los capturados está el líder del grupo Eduardo Alberto "N", alias El Alfa, quien es señalado como "generador de violencia y objetivo prioritario" de las autoridades y que en el pasado formó parte de la policía estatal de Michoacán (oeste).

"Durante las acciones operativas, fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas, y se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo", señaló por su parte el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

Dos adolescentes, de 16 y 17 años, se cuentan entre los capturados durante la redada en la que también se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre que ya fue identificado y que se hallaba desaparecido desde el pasado 23 de julio, según el comunicado.

La captura ocurre dos semanas después de que otro operativo, considerado por el gobierno "el más grande" hasta la fecha contra la extorsión, permitió desmantelar a un grupo criminal que controlaba grandes sectores de la economía de 14 municipios del estado de México.