Capturan a exsacerdote católico uruguayo acusado de pedofilia en Bolivia

Un exsacerdote católico uruguayo prófugo desde hace 17 años por presunto abuso sexual de menores en Bolivia fue capturado en una ciudad del norte de Uruguay, informó el sábado la fiscalía boliviana.

El exprelado fue detenido en Salto, a unos 500 kilómetros de la capital uruguaya, y ya se iniciaron los trámites para su extradición a Bolivia, según un comunicado.

“Se consiguió la aprehensión del exsacerdote Juan J.S.T., de 51 años de edad, acusado por el delito de abuso sexual con agravante, presuntamente cometido en contra de menores de edad en un internado del departamento de Cochabamba el año 2007″, dijo la fiscal María Luisa Herrera, citada en el texto.

Las autoridades bolivianas ya iniciaron “los trámites para realizar la solicitud de extradición a Uruguay para que el sospechoso sea puesto a disposición de la justicia boliviana y asuma defensa por las denuncias en su contra, considerando que existirían varias víctimas”, agregó.

Los supuestos abusos cometidos por el exsacerdote uruguayo ocurrieron en Tapacarí, una localidad pobre de apenas 23.000 habitantes cercana a la ciudad de Cochabamba.

Hasta allí llegó en 2005 el exsacerdote uruguayo. Dirigía el ala masculina del Internado Ángel Gelmi, que albergaba a 72 varones de entre ocho y 17 años.

