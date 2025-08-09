Capturan a sospechoso de tiroteo en un bar de Montana tras una semana de búsqueda

El sospechoso de un tiroteo en un bar de Montana en el que murieron cuatro personas y que provocó el cierre de un vecindario fue capturado el viernes tras una semana de búsqueda, dijeron las autoridades.

Michael Paul Brown, de 45 años, fue detenido alrededor de las 2 de la tarde cerca del área donde las autoridades centraron su búsqueda en los días posteriores al tiroteo, ocurrido el 1 de agosto en The Owl Bar en Anaconda, a unos 190 kilómetros de Missoula. Las autoridades solo dijeron que Brown había sido arrestado, sin dar más detalles sobre dónde fue hallado.

El viernes por la tarde, el gobernador Greg Gianforte confirmó la captura de Brown en las redes sociales diciendo que fue una respuesta increíble de los agentes de la ley en todo el estado.

“Que Dios continúe acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lloran su pérdida”, expresó.

Las autoridades de Montana no han revelado las causas del tiroteo, en el que murieron una camarera y tres clientes masculinos. Fueron identificados como Nancy Lauretta Kelley, de 64 años, Daniel Edwin Baillie, de 59 años, David Allen Leach, de 70 años, y Tony Wayne Palm, de 74 años.

