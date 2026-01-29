Capturan a tres personas tras masacre en campo de fútbol en México

Tres personas fueron capturadas por su presunta relación con el ataque armado en una cancha de fútbol de aficionados que dejó 11 muertos en un poblado del centro de México, informaron este miércoles autoridades.

El pasado domingo, al término de un partido de una liga de barrio de una comunidad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, un comando armado abrió fuego contra los asistentes. Autoridades creen que se trató de un ajuste de cuentas del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad estatal informó el miércoles en un comunicado que estas capturas fueron "resultado de diversos operativos coordinados y focalizados".

La dependencia declinó precisar la identidad de los detenidos y los cargos que se les imputan, a fin de mantener la reserva de las investigaciones.

El ataque ocurrió cuando familias enteras compartían después de un partido de una liga de aficionados de la comunidad Loma de Flores, de unos 2.000 habitantes.

Entre las víctimas figuran cinco guardias de seguridad que trabajaban desarmados; se encargaban de mantener el orden y revisaban que no se ingresaran armas.

Según las primeras investigaciones, estos guardias habrían sido el blanco de la agresión, pues trabajaban en una empresa presuntamente ligada al poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los atacantes serían del cartel Santa Rosa de Lima, cuya base de operaciones es el estado de Guanajuato, y el cual libra una disputa con el CJNG.