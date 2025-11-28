Capturan a uno de los reclusos que escapó de una prisión en Francia; el otro sigue fugado

Uno de los dos reclusos que se escapó el jueves de la prisión de Dijon, este de Francia, fue encontrado 24 horas más tarde a unos 120 km. El otro, "potencialmente peligroso", sigue fugado.

El detenido localizado es "muy probablemente" el mayor de los dos, de 32 años, "a reserva de la verificación formal de su identidad", precisó el viernes en un comunicado el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch.

El otro preso, de 19 años y considerado "potencialmente peligroso", continúa en fuga. Ya fue condenado en una decena de ocasiones por violencia agravada y secuestro. Se hallaba en prisión preventiva tras ser imputado por intento de asesinato y asociación de malhechores.

El detenido encontrado el viernes también estaba en prisión preventiva por "amenazas y violencia agravada contra su pareja", según la fiscalía.

Ambos se fugaron el jueves por la mañana, "a la antigua", según los sindicatos penitenciarios, cortando los barrotes de sus celdas con simples hojas de sierra para metales.

"La hipótesis más probable" es que fueron entregadas mediante un dron, según Caracotch, quien recordó que hace poco el tribunal de Dijon había condenado a un individuo por entregas con dron en esta prisión, "incluidas hojas de sierra".

Después de serrar los barrotes de sus celdas situadas en la planta baja, los reclusos utilizaron sábanas para cubrir los alambres de púas que recubrían el primer muro perimetral y así escalarlo hasta llegar al patio de la cárcel. Luego salieron "por el pórtico del recinto penitenciario", según Caracotch.

Este pórtico se abre por la mañana para permitir la entrada del personal, indicaron varias fuentes cercanas al caso.

Antigua y deteriorada, la prisión de Dijon, situada cerca del centro de la ciudad, no está equipada con redes antidrón.

