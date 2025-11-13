Capturan en Argentina a líder de organización criminal de Perú

Un líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsiones y asesinatos a sueldo en Perú fue capturado este jueves en Argentina, informó en Lima el Ministerio de Interior (Mininter).

"En un nuevo golpe al crimen organizado transnacional, fue capturado en Argentina Deivi Junior Romero Ullilen, alias El Jorobado Deivi, quien sería cabecilla de la organización criminal Los Compadres, vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato", indicó el ministerio en un comunicado.

Según las autoridades, la captura se concretó "gracias a la estrecha coordinación entre la policía peruana y argentina". El detenido contaba con "una alerta roja de Interpol".

Este es el tercer líder de organizaciones criminales peruanas capturado en el extranjero en los últimos meses.

Hace una semana, la policía detuvo en Madrid a Miguel Ángel Marín, perseguido por ordenar desde España asesinatos y extorsiones al gremio peruano de transportistas y artistas.

En septiembre, Erick Moreno, otro criminal prófugo desde 2022, fue capturado en Paraguay.

La extorsión se ha expandido desde 2024 de manera significativa en Perú, en particular en la capital.

Las denuncias por este delito pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte el 10 de octubre.

Su sucesor, José Jerí, decretó el estado de emergencia el 22 de octubre en Lima y envió a los militares a las calles.

Más de 50 conductores de empresas de transporte extorsionadas han sido asesinados entre enero y octubre, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector.

Organizaciones delictivas como Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte o Tren de Aragua, de origen venezolano, exigen pagos de hasta 50.000 soles (US$14.350) mensuales a las empresas de transporte, según han denunciado sus directivos.

