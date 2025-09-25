Capturan en Paraguay a líder de organización criminal peruana

El principal líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, fue capturado en Paraguay, informó este miércoles el Ministerio peruano del Interior.

"El día de hoy en la localidad de San Lorenzo en Paraguay se ha detenido a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'", dijo el ministro del Interior, Carlos Malaver al canal de televisión Panamericana.

Malaver indicó que la captura se "dio tras una labor de tres meses de coordinaciones en que tanto las autoridades peruanas como paraguayas trabajaron en conjunto para ubicarlo y detenerlo".

Moreno era el principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato en el Perú.

El Ministerio del Interior había ofrecido una recompensa de US$286.000 por información que llevase a su ubicación y captura.

En diciembre de 2023, fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

El peruano fue detenido en una vivienda en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en un operativo realizado por agentes de un grupo especial contra el crimen organizado.

"La delincuencia no tiene su permanencia en solo país, el delito se ha convertido en transnacional en nuestra región, es eso que siempre estamos coordinando", señaló el ministro.

El líder de 'Los Injertos del Cono Norte' estaba prófugo de la justicia desde 2022. El delincuente estuvo desplazándose por varios países de la región, entre ellos Brasil.

La extorsión se ha expandido tanto en el país que es considerado un reto comparable al narcotráfico —Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la ONU— o a las guerrillas izquierdistas en las décadas de 1980 y 1990.

A nivel nacional, las denuncias pasaron de 2396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, de acuerdo con cifras oficiales.

cm/nn