Carabobo se florea ante Huachipato en Chile y pasa a tercera fase de la Libertadores

En su visita a la ciudad chilena de Talcahuano, el Carabobo FC de Venezuela revalidó este martes la buena imagen de la ida y ganó 2-1 a domicilio al Huachipato (3-1 global), para sellar su paso la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.

El equipo vinotinto, que ha sabido aprovechar un fútbol vertiginoso y efectivo, enfrentará a Sporting Cristal de Perú o 2 de Mayo de Paraguay.

El Granate salió a cuidar la ventaja que sacó en Valencia frente a un Huachipato exigido por conseguir una victoria, pero pronto los venezolanos vieron los espacios para atacar de contragolpe.

En una de esas transiciones rápidas, el delantero Eric Ramírez (29') recibió una pelota desde la izquierda y, a toda velocidad, encaró hacia adentro con balón dominado, dejó regados a tres defensores y definió con calidad ante un impotente golero Rodrigo Odriozola.

Los acereros de Talcahuano sintieron el cimbronazo y empezaron a pecar por ansiedad, sin lograr hilvanar jugadas, mientras Carabobo administraba la diferencia aupado por unos 200 hinchas que los acompañaron en Chile.

Al minuto 42 llegó la estocada final a cargo de la diestra mágica de Edson Tortolero, quien clavó en el ángulo un potente tiro libre desde 25 metros, un golazo que confirmó al extremo de 27 años como la figura de la serie, luego de anotar el único tanto en la ida.

Aunque Huachipato inclinó la cancha y descontó con Cris Martínez (87'), luego de generar varias opciones de gol, el milagro para los chilenos no se consumó.

En el epílogo, Carabobo incluso se dio la oportunidad para florearse con taquitos y triangulaciones colectivas, principalmente a cargo del habilidoso mediocampista Maurice Cova.

- Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo -

El club guaraní 2 de Mayo, debutante en la Libertadores y verdugo de Alianza Lima en la fase previa, visitaba a Sporting Cristal, que en la ida luchó con uñas y dientes para llevarse un 2-2 agónico.

El Cristal jugó más de la mitad del partido con diez y puede darse por bien servido para cerrar la serie en Lima, pues lo empató al minuto 87, cuando el Gallo Norteño parecía embolsillarse la victoria.

La apuesta all-in por la Copa Libertadores del sorprendente 2 de Mayo lo sigue manteniendo vivo para la vuelta, donde deberá avanzar para aliviar su presente en el Apertura paraguayo, en el que marcha penúltimo.

- El DIM tiene el boleto en casa -

El Independiente Medellín recibía el martes en el Atanasio Girardot a Liverpool de Uruguay, luego de dejar un buen sabor de boca tras su triunfo como visitante en el último minuto, que dejó la serie 2-1 a su favor.

El DIM no contará en el banquillo con el entrenador Alejandro Restrepo, expulsado en la ida luego de una extraña jugada al borde del campo en la que, por esconder el balón, terminó embestido por Facundo Barceló, delantero del Liverpool.

Para el DIM la aventura copera es clave en esta temporada, luego de un pobrísimo rendimiento en la liga local, donde marcha 16º con apenas un triunfo en ocho jornadas.

Por su parte, Liverpool se encuentra en reconstrucción de la mano del DT Camilo Speranza tras la salida de seis jugadores en el último tiempo. Busca alcanzar la fase de grupos de la Libertadores por tercera vez en su historia.

El vencedor de esta llave jugará ante el uruguayo Juventud de Las Piedras o el paraguayo Guaraní, que definirán su serie el jueves en Asunción tras igualar en la ida sin goles.