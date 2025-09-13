Caracas dice destructor de EEUU abordó y ocupó de forma "hostil" buque atunero en aguas venezolanas

(Añade detalles, citas del comunicado, contexto)

13 sep (Reuters) - El Gobierno de Venezuela dijo el sábado que un destructor estadounidense interceptó, abordó y ocupó el viernes durante ocho horas un buque atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Especial del país sudamericano.

El incidente se produce en medio de una tensión entre Washington y Caracas, después de que un ataque militar estadounidense en el Caribe causó la muerte de 11 personas y hundió una lancha procedente de que, según el presidente Donald Trump, transportaba narcóticos ilegales.

El Gobierno de Venezuela ha dicho que ninguna de las víctimas pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua, como aseguró Estados Unidos.

En un comunicado leído por el canciller, Yvan Gil, el Gobierno venezolano afirmó que la embarcación fue abordada "de manera ilegal" y "hostil" por 18 efectivos con armas largas de un destructor de la Armada de Estados Unidos "equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados".

Detalló que el barco atunero iba tripulado por nueve "humildes" pescadores e identificó el buque estadounidense como USS "Jason Dunham" (DDG-109).

Según Venezuela, la Fuerza Armada nacional estuvo monitoreando el incidente "minuto a minuto" con sus medios aéreos, navales y de vigilancia, "acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación". Además, exigió a Estados Unidos que cese de inmediato acciones de este tipo, que "ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe". (Redacción Reuters)