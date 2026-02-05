Caracas, 'más de 20 mil venezolanos repatriados en el último año'

La llegada más reciente fue un vuelo procedente de Estados Unidos con 315 personas a bordo, que aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Este fue el vuelo número 107 organizado desde la firma del acuerdo migratorio entre Caracas y Washington a principios de 2025. El lunes pasado, otro vuelo procedente de Estados Unidos trajo de vuelta al país a 174 venezolanos.

Además de los vuelos de repatriación desde Estados Unidos, el programa incluye retornos organizados desde otros países de la región, en particular de América del Sur y Central, donde reside una parte significativa de la diáspora venezolana.

(ANSA).