Caracas, 'más de 20 mil venezolanos repatriados en el último año'

Caracas, 'más de 20 mil venezolanos repatriados en el último año'

La llegada más reciente fue un vuelo procedente de Estados Unidos con 315 personas a bordo, que aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Este fue el vuelo número 107 organizado desde la firma del acuerdo migratorio entre Caracas y Washington a principios de 2025. El lunes pasado, otro vuelo procedente de Estados Unidos trajo de vuelta al país a 174 venezolanos.

Además de los vuelos de repatriación desde Estados Unidos, el programa incluye retornos organizados desde otros países de la región, en particular de América del Sur y Central, donde reside una parte significativa de la diáspora venezolana.

