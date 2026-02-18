Caracas, más protestas por los presos políticos

Este miércoles está convocada una nueva manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, con el objetivo de llamar la atención internacional sobre las liberaciones fallidas y prometidas, que en gran medida no se han cumplido.

En las últimas horas, una tercera madre recibió atención médica tras enfermar gravemente en las afueras de la Prisión Policial Zona 7 de la capital. Se trata de Evelin Quiaro, madre del preso Joel Bravo, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Este incidente, según informaron los principales medios de comunicación venezolanos, eleva a tres el número de casos de colapso entre los manifestantes que participan en la huelga de hambre, que ya lleva más de 80 horas.

Las protestas también continúan en las afueras de la prisión Rodeo I, la misma donde estuvo recluido el cooperante italiano Alberto Trentini.

La ONG Foro Penal informa de que hay allí más de 120 presos políticos, muchos de ellos militares. Sus familias llevan acampando unos 40 días, a la espera de noticias y medidas concretas. También se han realizado vigilias y manifestaciones afuera del centro de detención de mujeres de El Valle. (ANSA).