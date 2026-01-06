Caracas y Washington en conversaciones para exportar petróleo venezolano a EE. UU.: fuentes

Por Marianna Parraga y Erin Banco

HOUSTON/WASHINGTON, 6 ene (Reuters) -

Funcionarios del Gobierno en Caracas y Washington están discutiendo la exportación de crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos, dijeron el martes a Reuters cinco fuentes del Gobierno, la industria y el transporte marítimo, un acuerdo que podría desviar los suministros lejos de China mientras ayuda a la compañía estatal PDVSA a evitar mayores recortes de producción.

Las conversaciones son la primera señal de que el Gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia del presidente Donald Trump de que se abran a las petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar. Trump ha dicho que quiere que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, dé a Estados Unidos y a las empresas privadas "acceso total" a la industria petrolera de Venezuela.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en buques petroleros y en tanques de almacenamiento que no ha podido enviar debido al bloqueo a las exportaciones impuesto por Trump desde mediados de diciembre.

El bloqueo fue parte de la creciente presión de Estados Unidos sobre la administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses este fin de semana. Altos funcionarios venezolanos han calificado la captura de Maduro como un secuestro y acusaron a Estados Unidos de tratar de robar las vastas reservas de petróleo del país.

Un posible acuerdo para vender el crudo atrapado a Estados Unidos podría requerir inicialmente la reasignación de cargamentos originalmente destinados a China, dijeron dos fuentes. El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década y especialmente desde que Estados Unidos impuso sanciones a las empresas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela en 2020.

"Trump quiere que esto ocurra pronto para poder decir que es una gran victoria", dijo una de las fuentes de la industria petrolera.

La Casa Blanca, funcionarios del gobierno venezolano y PDVSA no hicieron comentarios de inmediato.

CHEVRON CONTROLA LOS FLUJOS DE PETRÓLEO VENEZOLANO A EEUU

El suministro aumentaría el volumen de petróleo venezolano exportado a Estados Unidos, un flujo que actualmente controla en su totalidad Chevron, principal socio de PDVSA en una empresa mixta, en virtud de una autorización estadounidense.

Chevron, que ha estado exportando entre 100.000 y 150.000 barriles diarios (bpd) de petróleo venezolano a Estados Unidos, es la única empresa que ha estado cargando y enviando crudo sin interrupción desde el país sudamericano en las últimas semanas bajo el bloqueo.

No estaba claro de inmediato cómo la sancionada PDVSA recibiría el dinero de las ventas de petróleo. Las sanciones significan que la empresa está excluida del sistema financiero mundial, sus cuentas bancarias están congeladas y tiene bloqueada la ejecución de transacciones en dólares estadounidenses.

Rodríguez, juramentada como presidenta encargada el lunes, está bajo sanciones estadounidenses desde 2018.

CONVERSACIONES IMPLICAN POSIBLES SUBASTAS CON COMPRADORES DE EEUU

Los funcionarios han estado en conversaciones esta semana sobre posibles mecanismos de venta, incluidas subastas para permitir que los compradores estadounidenses interesados pujen por cargamentos, y la emisión de licencias estadounidenses a los socios comerciales de PDVSA que podrían conducir a contratos de suministro, dijeron dos fuentes.

Esas licencias han permitido en el pasado a los socios de empresas mixtas y clientes de PDVSA, entre ellos Chevron, la india Reliance, China National Petroleum Corporation (CNPC) y las europeas Eni y Repsol, tener acceso al petróleo venezolano para refinarlo o revenderlo a terceros.

Esta semana, algunas de esas empresas han comenzado a hacer preparativos para volver a recibir cargamentos venezolanos, dijeron dos fuentes.

Estados Unidos y Venezuela también han discutido si el petróleo venezolano puede ser utilizado en la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense en el futuro, dijo una de las fuentes.

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo el martes que un mayor flujo de petróleo pesado venezolano hacia el Golfo de Estados Unidos sería una "gran noticia" para la seguridad laboral, los futuros precios de la gasolina en Estados Unidos y para Venezuela.

"Venezuela tiene ahora la oportunidad de que el capital entre y reconstruya su economía y saque provecho", dijo a Fox News, cuando se le preguntó acerca de esta historia sobre las conversaciones entre los gobiernos sobre las exportaciones de petróleo. "Con la tecnología estadounidense, la asociación estadounidense, Venezuela puede transformarse."

Las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo pueden procesar los grados de crudo pesado de Venezuela y estaban importando unos 500.000 barriles diarios (bpd) antes de que Washington impusiera por primera vez sanciones energéticas a Venezuela.

PDVSA ya ha tenido que recortar la producción debido al embargo, porque se está quedando sin almacenamiento para el petróleo. Si PDVSA no encuentra pronto una forma de exportar petróleo, tendría que recortar más la producción, dijo una de las fuentes.

(Reporte de Marianna Parraga, Erin Branco, Jonathan Saul, Jarret Renshaw y Arathy Somasekhar; información adicional de Bhargav Acharya. Edición de Simon Webb y Anna Driver)