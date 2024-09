Carapaz no correrá la prueba en línea del Mundial de Zúrich de ciclismo

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz anunció este lunes que no participará en la carrera en línea del Mundial de Zúrich el próximo domingo tras haber tenido que regresar a su país por una "urgencia familiar".

"En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia", explicó el campeón olímpico de Tokio-2020 en un comunicado publicado en sus redes sociales este lunes.

"Afortunadamente, la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados. Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente", añadió Carapaz para justificar su decisión de no participar en el Mundial.

Ganador del premio al mejor escalador en el pasado Tour de Francia, Carapaz, de 31 años, era uno de los aspirantes al podio en la carrera del próximo domingo, con un trazado montañoso que se ajustaba bien a las características del corredor sudamericano.

gk/smr/mcd/avl

AFP