El ecuatoriano Richard Carapaz, cara más fuerte del ciclismo de ruta en Santiago-2023, se estrenará este domingo en unos Juegos Panamericanos con la ambición de conquistar la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina, el primero de dos asaltos en su visita a la capital chilena.

La Locomotora de Carchi, de 30 años, intentará tomar revancha de un 2023 para el olvido, agravado por una fractura en la rótula izquierda que lo obligó a retirarse en la primera etapa del Tour de Francia en julio.

Ya recuperado de una lesión que también lo privó de la Vuelta a España, el campeón olímpico de ruta en Tokio-2020 y del Giro de Italia en 2019 es el hombre al que todos quieren vencer en el circuito de 43 kilómetros que recorre las calles de la Isla de Maipo, en la región metropolitana de Santiago.

Aunque su fuerte será la ruta, que se disputará el 29 de octubre en la misma zona, Carapaz no se amilana frente a corredores más dados a la 'crono', en una competición que da puntos para el ranking olímpico de cara a París-2024.

"Intentaremos hacer de la mejor manera la contrarreloj, tenemos una bonita oportunidad y hay que aprovecharla al máximo", dijo Carapaz, que esta temporada se estrenó como líder del equipo estadounidense EF Education-EasyPost, a DirecTV.

La estrella ecuatoriana es uno de los quince ciclistas de nueve países que buscarán la presea dorada.

- Sierra, por el primer oro -

Nacido en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, Carapaz tendrá varios rivales a vencer para al menos garantizar una medalla a su delegación.

Destaca el colombiano Walter Vargas, ganador del Campeonato Panamericano celebrado en Panamá en abril, por delante de José Luis Rodríguez, carta principal de los anfitriones en Santiago.

También resaltan el bermudeño Kaden Hopkins, bronce en Panamá, y el venezolano Orluis Aular, campeón nacional de ruta y contrarreloj, así como de la ruta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe disputados en San Salvador a mitad de año.

"Venimos con mucha motivación, he tenido una buena temporada y la verdad me he sentido muy bien", afirmó el oriundo de la ciudad de Nirgua en declaraciones al Comité Olímpico Venezolano.

La CRI comenzará a las 13H00 locales (16H00 GMT), cuatro horas después de que las mujeres luchen por el oro, la plata y el bronce.

La cubana Arlenis Sierra, del español Movistar Team, es una de las favoritas a la presea dorada, que sería su primera en la modalidad, tras ganar el primer puesto en ruta en Guadalajara-2011 y Lima-2019.

"Será la segunda vez que competiré en unos Panamericanos en la contrarreloj. En Lima-2019 no me fue bien pues tuve dificultades con mi bicicleta, pero esta vez espero tener un buen resultado", dijo a Radio Habana Cuba.

La corredora de 30 años, oro en la 'crono' de los Centroamericanos de San Salvador, luchará contra la estadounidense Lauren Stephens, subcampeona nacional de la especialidad.

Y con la colombiana Diana Peñuela, quien obtuvo el segundo puesto en la capital salvadoreña y en el campeonato cafetero.

Para la contrarreloj individual femenina, de 21 kilómetros, están registradas 18 ciclistas de 12 naciones.

Raa/ma