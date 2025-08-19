Carapaz renuncia a la Vuelta a España para centrarse en el Mundial de ciclismo
El corredor ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará el sábado en la salida de la...
- 1 minuto de lectura'
El corredor ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará el sábado en la salida de la Vuelta a España para centrarse en las clásicas italianas y en el Mundial de Ruanda de final de temporada.
“Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España”, señaló su formación en un comunicado publicado este martes.
“Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial”, prosiguió la nota.
Carapaz, que era uno de los favoritos a ganar la ronda española, aún sigue recuperándose de la enfermedad que le obligó a descartar su participación en la 'Grand Boucle'.
“Después de la enfermedad que tuve, tuve que detenerme varias veces porque no podía entrenar más de dos o tres días seguidos”, señaló Carapaz, quien está reponiéndose en su país.
“Ahora en Ecuador, estoy tratando de volver a la normalidad con el entrenamiento y continuar avanzando con lo que habíamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado”, sostuvo.
Su equipo insistió en que “aún le quedan muchas oportunidades este año”: “Con las clásicas italianas (especialmente Lombardía) y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera”.
“Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso, vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al 100%. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo”, dijo Caparaz.
La formación EF recalcó que “tras ganar los Juegos Olímpicos (Tokio en 2021) y etapas en las tres grandes vueltas, lucir las bandas arcoíris sería el mayor logro de una carrera ya ilustre”.
“Nos entusiasma ver a nuestro cóndor ecuatoriano remontar el vuelo este otoño”, concluyó el equipo.
Otras noticias de Ciclismo
- 1
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 2
Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo
- 3
Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar
- 4
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open