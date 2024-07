Carapaz sigue abriendo camino para el ciclismo ecuatoriano

Después de convertirse en el primer corredor ecuatoriano en conquistar el Giro de Italia, y el primero también en colgarse una medalla de oro en la prueba de ciclismo en ruta de unos Juegos Olímpicos, Richard Carapaz estrenó este miércoles el casillero de victorias ecuatorianas en el Tour de Francia.

El tiempo pasa pero 'La Locomotora', de 31 años, sigue abriendo camino, llegando hasta donde ningún compatriota lo había hecho antes, y llevando al ciclismo ecuatoriano -y por extensión al sudamericano- a las cotas más altas.

Como fue el caso en la de la 17ª etapa del Tour de Francia, en la estación de esquí de Superdévoluy, en las estribaciones de los Alpes, que permanecerá como enclave icónico del deporte de Ecuador. Allí -y en la ascensión previa del col de Noyer- el corredor del EF Education protagonizó una gesta épica que culminó con una victoria en la carrera por etapas más prestigiosa, y que le hace entrar en la leyenda al unirse a sus anteriores triunfos en la Vuelta a España y en el Giro de Italia, habiendo alzado los brazos en las tres grandes carreras por etapas.

Su victoria de este martes es la primera de un corredor sudamericano en la ronda gala desde que el colombiano Miguel Ángel López ganase la etapa 17ª del Tour-2020.

- Orígenes modestos -

Una culminación más para un corredor que creció en el seno de una familia modesta -su padre se dedicaba al transporte de chatarra y a la agricultura- y aprendió a montar en bici sobre los polvorientos y empedrados caminos de su aldea Playa Alta, enclavada en la cordillera de los Andes y fronteriza con Colombia (norte de Ecuador).

"Empecé a los 15 años en una escuela de la provincia donde vivía, mi trayectoria durante estos años ha sido difícil por vivir en un país donde no existe el ciclismo y tuve que emigrar a Colombia, donde se me abrieron muchas puertas y pude competir a nivel amateur, lo que me sirvió para venir a Europa", recordaba hace unos años Carapaz.

Primer ecuatoriano y segundo latinoamericano, después del colombiano Nairo Quintana (2014), en ganar el Giro, Carapaz puede presumir también de haberse adjudicado etapas en las tres grandes, en las que también subió al podio final y vistió al menos un día sus respectivos maillots de líder de la general.

- Formación en Colombia y España -

El equipo Panavial-Coraje Carchense fue su primer hogar en el ciclismo, con 15 años, pero no tardó en fichar por el Strongman-Campagnolo de Colombia. Sus victorias en los Juegos Panamericanos Sub-23 en 2013 y en la Vuelta al Porvenir de Colombia en 2015 hicieron que Eusebio Unzué, emblemático director del equipo español Movistar, pusiese sus ojos sobre él.

Pero antes de recalar en la formación telefónica para ser compañero de Nairo Quintana dio el salto a Europa para fichar por el Lizarte.

Luego de su paso por el Movistar, con el que conquistó el Giro de Italia en 2019, recaló e el Ineos, con el que fue segundo en la Vuelta 2021 y tercero en el Tour un año después, y segundo en el Giro 2022.

Uno de sus ídolos reconocidos es Marco Pantani. "Cuando yo inicié, mi primer mentor me hablaba mucho de él, me empezó a gustar, miré videos a través de Youtube y me gustaba su forma de correr, su estilo", confesó Carapaz sobre el 'Pirata', ganador del Giro, y del Tour, en 1998.

Su victoria en Superdévoluy supone todo un homenaje al 'Pirata', en su terreno, y pone un ladrillo más en la construcción de un ciclismo potente en Ecuador.

Iga/dr

AFP