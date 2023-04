Carbios acelera el proceso de optimización de enzimas con capacidad para analizar millones de enzimas en un solo día

CLERMONT-FERRAND, Francia--(BUSINESS WIRE)--abr. 18, 2023--

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris: ALCRB), (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, ha acelerado su proceso de cribado de enzimas con una tecnología de microfluidos desarrollada en colaboración con el Centro de Investigación Paul Pascal (una unidad de investigación conjunta del CNRS y la Universidad de Burdeos, especializada en microfluidos). Gracias a esta tecnología puntera, se pueden analizar millones de enzimas en un solo día, lo que acelera el proceso de optimización de las enzimas que descomponen el PET. Esta ventaja competitiva permite a Carbios reducir el tiempo entre la fase de I+D y la producción de sus enzimas patentadas y, por consiguiente, desarrollar soluciones específicas para la contaminación por plásticos con mayor rapidez.

«Desde que aplicamos la técnica de microfluidos a nuestro proceso de cribado hace más de un año, hemos analizado millones de enzimas, algo que antes nos habría llevado años», explica el profesor Alain Marty, director científico de Carbios. «Esta tecnología nos permite acceder a una gran variedad de enzimas en un tiempo récord. La microfluídica nos ha permitido optimizar la enzima presentada en 2020 en la revista Nature, que es precisamente la que se utilizará en nuestra primera unidad industrial de referencia en 2025».

«La microfluídica es un método que ya se utiliza ampliamente en el diagnóstico médico para analizar muestras biológicas. Cuando Carbios se puso en contacto con nosotros para emplearla en nuevas aplicaciones industriales, fue una primicia», declaró Jean-Christophe Baret, profesor de la Universidad de Burdeos y jefe de equipo del Centro de Investigación Paul Pascal, dependiente del CNRS. «Nos sentimos muy satisfechos por desarrollar nuevos métodos que utilicen la potencia de la microfluídica para una causa medioambiental como la reducción de la contaminación por plásticos».

Microfluídica: la ciencia de las gotículas

Con la técnica de microfluídica se pueden fabricar dispositivos que manipulan cantidades muy pequeñas de líquido. Cada gotícula generada puede considerarse un microrreactor independiente con un volumen del orden de los picolitros (10 -12 litros) y que contiene una enzima concreta cuya actividad de despolimerización del PET se quiere analizar. Estas gotículas se mueven a través de unidades de análisis del tamaño de un microchip, lo que permite un cribado de alto rendimiento de 150 enzimas por segundo.

Hasta ahora, con los sistemas robóticos convencionales, se podía realizar un cribado en formato de microplaca con un volumen del orden de los mililitros ( 10 -3 litros ) y con velocidades de alrededor de una enzima por minuto.

El uso de la microfluídica para cribar enzimas más eficaces o nuevas será una práctica generalizada en los próximos años, lo que acelerará el desarrollo del bioprocesamiento. La microfluídica, utilizada actualmente por Carbios para el desarrollo de su proceso de despolimerización del PET, debería servir para acelerar el desarrollo de nuevas enzimas para otros tipos de plástico, como la poliamida.

Investigadores de Carbios especializados en la microfluídica

Los procesos con microfluidos requieren conocimientos especiales. Actualmente, dos investigadores de Carbios se dedican a la microfluídica y trabajan en el laboratorio cooperativo con TBI 3 del INSA 4 de Toulouse. Alexandra Tauzin, investigadora en ingeniería enzimática y microfluidos, y Alexandre Gilles, ingeniero especializado en robótica, trabajan en colaboración con el Centro de Investigación Paul Pascal.

Acerca de Carbios

Creada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de química ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se propone dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida en abril de 2020 en un artículo científico publicado en la portada de la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos. PVH Corp. se sumó a este consorcio en enero de 2023.

La empresa también ha desarrollado una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente, al integrar las enzimas en el núcleo del producto plástico.

