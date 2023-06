Carbios e Indorama Ventures confirman su asociación para construir la primera planta de biorreciclaje de PET en Francia

CLERMONT-FERRAND (Francia) y BANGKOK (Tailandia)--(BUSINESS WIRE)--jun. 2, 2023--

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa biotecnológica que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida del plástico y los textiles, e Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) (Bloomberg ticker IVL.TB), un productor mundial de productos químicos sostenibles, anuncian que han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) no vinculante para formar una empresa conjunta que construirá la primera planta de biorreciclaje de PET del mundo en Francia 1.

Con arreglo a las condiciones generales establecidas en el Memorando de Entendimiento, Indorama Ventures tiene previsto movilizar unos 110 millones de euros para la empresa conjunta en capital y financiación mediante préstamos no convertibles 2, a la espera de la documentación final de ingeniería y los estudios definitivos de viabilidad económica. Ambas partes han reconocido su apoyo mutuo para la ejecución del proyecto y su intención de concretar la documentación contractual antes de finales de 2023.

Siempre que esta primera planta en Francia funcione con éxito, Indorama Ventures confirma su intención de ampliar la tecnología a otros emplazamientos de PET para futuros desarrollos.

Según el acuerdo firmado hoy, Carbios, que solicitó el permiso para la planta en diciembre de 2022, deberá adquirir 13 hectáreas de terreno de la actual planta de PET de Indorama Ventures en Longlaville y espera obtener los permisos en el tercer trimestre de 2023, lo que debería permitir el inicio de la construcción a finales de 2023 y la puesta en marcha prevista para 2025. La superficie del terreno ofrece además la posibilidad de duplicar la capacidad. En virtud de este Memorando de Entendimiento, Indorama Ventures garantizará la repolimerización del 100 % de la producción y ambos socios colaborarán para garantizar el suministro de materias primas.

La inversión total de capital para la nueva planta se ha vuelto a estimar en unos 230 millones de euros, considerando el impacto de la inflación reciente. La financiación de los gastos del proyecto correrá a cargo de las sumas movilizadas por Indorama Ventures, de las subvenciones del Estado francés y de la Región Grand-Est disponibles para el proyecto 3, y de la aportación de fondos propios de Carbios a la empresa conjunta. Una parte de la aportación de capital de Carbios a la empresa conjunta se obtendrá de la actual posición de tesorería de Carbios (es decir, 86 millones de euros a 30 de abril de 2023). Carbios está analizando activamente las mejores opciones para financiar su inyección de capital restante en la empresa conjunta y elegirá la solución y el calendario más adecuados en función de las condiciones del mercado.

El proyecto forma parte del plan Vision 2030 de Indorama Ventures, que aspira a consolidar su liderazgo como empresa química sostenible a escala mundial. Los compromisos ASG de la empresa incluyen destinar 1500 millones de dólares a aumentar su capacidad de reciclaje hasta 50 000 millones de botellas de PET al año en 2025 y 100 000 millones de botellas al año en 2030. Para alcanzar estos objetivos, Indorama Ventures, el mayor productor mundial de resina de PET reciclada utilizada en botellas de bebidas, está invirtiendo en nuevas tecnologías de reciclaje, incluido el reciclaje avanzado, además de ampliar su presencia mundial de plantas de reciclaje mecánico, incluidas dos en Francia.

Carbios ha desarrollado una tecnología de despolimerización enzimática revolucionaria que permite el reciclaje eficiente y sin disolventes de residuos plásticos y textiles de PET en productos similares a los vírgenes para conseguir una verdadera circularidad. Carbios tiene planes ambiciosos centrados en convertirse en un proveedor tecnológico líder en el reciclaje avanzado de PET para 2035. Tras el éxito de las operaciones en curso en su planta de demostración de Clermont-Ferrand (Francia), Carbios lleva más de un año colaborando con Indorama Ventures para evaluar la viabilidad comercial y técnica de la tecnología. La primera planta de reciclaje enzimático de PET a escala industrial del mundo, situada en Longlaville, tendrá capacidad para procesar unas 50 000 toneladas de residuos de PET posteriores al consumo al año, incluidos los residuos no reciclables mecánicamente, lo que equivale a 2000 millones de botellas de PET de colores o 2500 millones de bandejas de PET.

Yash Lohia, presidente del Consejo de ASG de Indorama Ventures, declaró:«Nos animan los resultados positivos de la diligencia debida que nuestros equipos han realizado sobre la solidez técnica de la tecnología de Carbios. Confiamos en que este desarrollo innovador pueda resultar valioso para la gama de soluciones destinadas a la economía circular de plásticos y fibras de PET. En función del éxito del proyecto de Longlaville, estamos considerando la posibilidad de ampliar la tecnología de Carbios en otros emplazamientos del resto del mundo para futuros desarrollos».

Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios, señaló:«El anuncio de hoy tiene una gran importancia en nuestra asociación con Indorama Ventures y representa gran avance en la realización de nuestra primera planta conjunta de biorreciclaje de PET. La debida diligencia técnica llevada a cabo conjuntamente con Indorama demuestra la solidez de la tecnología transformadora de Carbios. En Carbios, estamos comprometidos a llevar el plástico y los textiles a la economía circular. Nuestra primera unidad de referencia en Longlaville es un trampolín para el despliegue industrial y comercial en todo el mundo. Queremos alcanzar nuestros objetivos de liderazgo en el reciclaje avanzado de PET».

Acerca de Carbios: Carbios es una empresa biotecnológica que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida del plástico y los textiles. Inspirados en la naturaleza, Carbios desarrolla procesos a base de enzimas para descomponer el plástico con la misión de evitar la contaminación con plásticos y textiles, además de acelerar la transición hacia una economía circular. Sus dos tecnologías revolucionarias para el biorreciclaje de PET y la biodegradación del PLA están alcanzando escala industrial y comercial. Su planta de demostración de biorreciclaje está operativa desde 2021 y está previsto que en 2025 entre en funcionamiento una unidad de referencia pionera, en colaboración con Indorama Ventures. Carbios ha recibido el reconocimiento científico, concretamente con la portada de Nature, y cuenta con el apoyo de prestigiosas marcas de los sectores de la cosmética, la alimentación y las bebidas y la confección para mejorar la reciclabilidad y circularidad de sus productos. Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe son miembros de un consorcio de envases fundado por Carbios y L'Oréal. Por su parte, Patagonia, PUMA, PVH Corp. y Salomon colaboran con Carbios en un consorcio textil. Visite www.carbios.com/en para saber más sobre la biotecnología que impulsa la circularidad del plástico y los textiles. Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Acerca de Indorama Ventures Indorama Ventures Public Company Limited, empresa que cotiza en bolsa en Tailandia (Bloomberg ticker IVL.TB), es uno de los principales productores petroquímicos del mundo, con una huella de fabricación global en Europa, África, América y Asia-Pacífico. Su cartera de productos comprende PET combinado, óxidos y derivados integrados y fibras. Los productos de Indorama Ventures abastecen a los principales sectores de bienes de consumo y automoción, es decir, a los segmentos de bebidas, higiene, cuidado personal, neumáticos y seguridad. Indorama Ventures cuenta con unos 26 000 empleados en todo el mundo y sus ingresos en 2022 ascendieron a 18 700 millones de dólares. La empresa cotiza en los índices Dow Jones de Mercados Emergentes y de Sostenibilidad Mundial (DJSI).

Descargo de responsabilidad sobre las declaraciones prospectivas y los factores de riesgo: Parte de la información contenida en el presentecomunicado de prensa son declaraciones prospectivas, no datos históricos, y no deben interpretarse como una garantía de que los hechos y datos declarados vayan a producirse. Dichas declaraciones prospectivas se basan en datos, suposiciones y estimaciones que Carbios considera razonables. Carbios opera en un entorno competitivo y en rápida evolución. Por lo tanto, no está en posición de anticipar todos los riesgos, incertidumbres ni otros factores que puedan afectar a su negocio, el impacto potencial en su negocio o la medida en que la materialización de un riesgo o combinación de riesgos podría conducir a resultados que difieran de forma significativa de los mencionados en cualquier declaración prospectiva. Desde Carbios advertimos que las declaraciones prospectivas no constituyen en modo alguno una garantía de su evolución futura y que su situación financiera, resultados y flujos de caja reales, así como la evolución del sector en el que Carbios opera, pueden diferir en gran medida de los propuestos o sugeridos por lo que se afirma con carácter prospectivo en este documento. Además, aunque la situación financiera, los resultados, los flujos de caja y la evolución del sector en el que opera Carbios sean coherentes con la información prospectiva contenida en este documento, dichos resultados o evolución pueden no ser una indicación confiable de los resultados o evolución futuros de Carbios. Se aconseja a los lectores que consideren cuidadosamente los factores de riesgo descritos en el documento de registro universal presentado ante la Autoridad del Mercado Francés («AMF»), así como en el informe financiero semestral disponible sin cargo en la página web de la Compañía. Si todos o parte de estos factores de riesgo se materializan o se dan otros, en ningún caso Carbios será responsable por cualquier decisión tomada o acción emprendida en relación con la información o las declaraciones de este comunicado de prensa ni por cualquier daño relacionado. Esta información se facilita únicamente a fecha del presente comunicado de prensa. Carbios no se compromete a publicar actualizaciones de esta información o de los supuestos en los que se basa, salvo en cumplimiento de cualquier obligación legal o reglamentaria que le sea aplicable.

