Carbios es nombrada la empresa start-up insignia en innovación verde de Francia en la Cumbre “Choose France”

Emmanuel Ladent, CEO, and Alain Marty, Chief Scientific Officer, represent Carbios at the 6th Choose France Summit organized by the Elysée Palace (Photo: Carbios)

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas que permiten la reinvención del ciclo de vida de materiales plásticos y textiles, ha sido seleccionada entre las 22 000 empresas start-up que conforman el ecosistema tecnológico en Francia para representar la innovación francesa en la sexta edición de la Cumbre “Choose France”. La “Choose France” (Elegir Francia) es una cumbre empresarial internacional que se dedica al atractivo de Francia lanzada por iniciativa de Emmanuel Macron, presidente de la República. Solo diez empresas, entre las que se incluye Carbios, han sido seleccionadas para presentar sus tecnologías en el Château de Versailles. En esta ocasión, Carbios anuncia que se ha unido a la comunidad Coq Vert, lanzada por Bpifrance en colaboración con ADEME, y el Ministerio de Transición Ecológica para conectarse con otros líderes empresariales que mantienen un compromiso con el medio ambiente y avanzar en su despliegue internacional.

“Junto a INRAE 2, decidimos destacar a Carbios en la cumbre Choose France como símbolo del dinamismo económico francés”, señaló Philippe Gassmann, secretario general de Choose France 2023 (Hacienda de Francia). “Carbios, gracias a sus biotecnologías innovadoras “hechas en Francia” que incorporan el plástico a la economía circular, ilustra la riqueza de la innovación dentro del ecosistema francés de tecnología limpia. Agradezco a Carbios por desempeñarse como embajadora de este ecosistema ante los 200 invitados extranjeros que asistieron a la sexta edición de la Cumbre Choose France bajo el tema: Invertir para un futuro sostenible”.

Emmanuel Ladent, director ejecutivo, y Alain Marty, director científico, en representación de Carbios en Choose France

“Carbios tiene el honor de haber sido seleccionada por el Elysée Palace para la Cumbre Choose France. Esta cumbre internacional ofrece la oportunidad de reunir al Presidente de la República, miembros del Gobierno y los líderes de las principales empresas extranjeras y francesas para hablar sobre las ambiciones económicas y el atractivo de Francia”, señaló Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios. “Carbios se encuentra en medio de un gran despliegue industrial, con una primera planta prevista en la región de Grand Est, junto al despliegue comercial internacional de nuestros procesos. Estamos muy agradecidos por el apoyo del Gobierno francés este momento estratégico para la empresa”.

La comunidad Coq Vert

Esta comunidad, lanzada por Bpifrance, en asociación con ADEME y el Ministerio para la Transición Ecológica, convoca a 2000 miembros actores del desarrollo sostenible que están convencidos de la necesidad de actuar para realizar la transición energética y ecológica.

Acerca de Carbios:

Carbios es una empresa de biotecnología que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida de los materiales plásticos y textiles. Carbios se inspira en la naturaleza para desarrollar procesos basados ​​en enzimas que permiten descomponer el plástico con la misión de evitar la contaminación plástica y textil, así como de acelerar la transición hacia una economía circular. Sus dos tecnologías disruptivas para el biorreciclado de PET y la biodegradación de PLA están alcanzando una escala industrial y comercial. Su planta de demostración de biorreciclaje se encuentra operando desde 2021. Asimismo, se pondrá en marcha una unidad de referencia única en su tipo, en asociación con Indorama Ventures, en 2025. Carbios ha recibido reconocimiento científico, entre los que cabe destacar la portada de Nature, y recibe el apoyo de prestigiosas marcas en los sectores de cosmética, alimentos y bebidas, e indumentaria para mejorar la reciclabilidad y circularidad de sus productos. Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe son miembros de un consorcio de envasado fundado por Carbios y L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. y Salomon colaboran con Carbios en un consorcio textil.

Visite www.carbios.com/en para encontrar más inforamación sobre la biotecnología que hace posible la circularidad de materiales plásticos y textiles.

Carbios, fundada en 2011 por Truffle Capital, es elegible para PEA-PME, un programa gubernamental que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de la devolución del impuesto sobre la renta.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas y factores de riesgo:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, no datos históricos, y no debe interpretarse como una garantía de que los hechos y datos declarados ocurrirán. Estas declaraciones prospectivas se basan en datos, suposiciones y estimaciones que Carbios considera razonables. Carbios opera en un entorno competitivo y en rápida evolución. Por lo tanto, no está en posición de anticipar la totalidad de riesgos, incertidumbres u otros factores que puedan repercutir en su negocio, el potencial impacto en su negocio ni la medida en que la materialización de un riesgo o combinación de riesgos podría conducir a resultados que difieran significativamente de los mencionados en cualquier declaración prospectiva. Carbios llama su atención sobre el hecho de que las declaraciones prospectivas no son de ninguna manera una garantía de su desempeño futuro y que su posición financiera, así como sus resultados y flujos de efectivo reales y el desarrollo del sector en el que opera Carbios pueden diferir significativamente de los propuestos o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Además, incluso si la posición financiera, los resultados, los flujos de efectivo y los desarrollos de Carbios en la industria en la que opera son consistentes con la información prospectiva contenida en este documento, dichos resultados o desarrollos pueden no ser una indicación confiable de los resultados o desarrollos futuros de Carbios. Se recomienda a los lectores que consideren cuidadosamente los factores de riesgo descritos en el documento de Registro universal presentado ante la Autoridad del Mercado Francés (“AMF”, French Market Authority), así como en el informe financiero semestral disponible de forma gratuita en el sitio web de la Empresa. En caso de que se materialicen todos o parte de estos factores de riesgo u otros, en ningún caso Carbios será responsable ante nadie por cualquier decisión o acción tomada en conjunto con la información y/o declaraciones en este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. Esta información se brinda solo en referencia a la fecha de este comunicado de prensa. Carbios no se compromete a publicar actualizaciones de esta información ni sobre los supuestos en los que se basa, excepto de conformidad con cualquier obligación legal o reglamentaria que le sea aplicable.

La traducción se ofrece solo para fines informativos. En caso de discrepancias entre la versión francesa y la española de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión francesa.

1 ADEME = Agencia Francesa para la Transición Ecológica 2 INRAE = Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia

