Carbios, (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas que permiten la reinvención del ciclo de vida de materiales plásticos y textiles, inauguró hoy su línea de preparación textil en su planta de demostración ubicada en Clermont-Ferrand, ante la presencia de Lescure, ministro de Industria de Francia. A fin de agilizar la etapa de preparación textil, que en la actualidad es llevada a cabo de manera manual o en varias líneas, Carbios ha desarrollado una línea totalmente integrada y automatizada que transforma los residuos textiles de prendas usadas o desechos cortados en materias primas aptas para la despolimerización con su proceso de bioreciclaje enzimático. Esta línea patentada integra todas las etapas de preparación (trituración y extracción de puntos duros tales como botones o cierres), y brinda a Carbios una herramienta de desarrollo escalable y de alto rendimiento. La plataforma ayudará a validar la tecnología de bioreciclaje para los tejidos a escala de planta de demostración (hacia el 2024), y le aporta a Carbios la experiencia de trabajar con operadores de recogida y clasificación a fin de especificar la calidad de los tejidos y los pasos de preparación necesarios para convertirlos en adecuados para el reciclaje enzimático. Esta experiencia también será muy valiosa para las marcas en lo referido al diseño ecológico de sus productos.

Roland Lescure, French Minister of Industry (left) accompanied by Emmanuel Ladent, CEO Carbios (far right) and representatives of Carbios partner brands (On, Salomon and Puma), inaugurates the textile preparation line for biorecycling. (Photo: Carbios)

Roland Lescure, ministro de Industria de Francia, señaló:"El reciclaje de textiles es un asunto importante, dado que la necesidad de soluciones para gestionar el ciclo de vida de estos productos es fundamental: en todo el mundo, sólo el 13 % de los residuos textiles se recicla en la actualidad, mientras que el 87 % restante terminan en vertederos o incineradores. Carbios contribuye a la creación de la industria de reciclaje francesa. Gracias a su know-how y su innovador espíritu de colaboración, Carbios brinda una solución de vanguardia y hecha en Francia para lo que, hasta ahora, se traducía en un verdadero obstáculo para el reciclaje textil".

Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios, manifestó:"La preparación textil es un paso fundamental para el reciclaje: sin una solución para la preparación textil, no hay industria de reciclaje ni circularidad textil. La producción de nuestra nueva línea de preparación ya está lista para ser integrada directamente a nuestro proceso de bioreciclaje, que permite un reciclaje "fibra a fibra" de bucle cerrado, lo que es una gran demanda de las marcas con las que trabajamos. Me gustaría agradecer al gobierno francés por su apoyo durante toda la industrialización e internacionalización de nuestra tecnología".

Marcas socias del Consorcio «Fibra a fibra» presentes en el evento de inauguración: On, PUMA y Salomon, indicaron:«Esta línea de preparación completa el trabajo en curso con el Consorcio Fibra a fibra sobre bioreciclaje y acelerará el desarrollo industrial de la tecnología de Carbios».

Las infraestructuras de recogida, clasificación y preparación actuales limitan la cantidad de residuos textiles disponibles para el reciclaje "fibra a fibra". Los índices de recogida promedian entre un 15 y 25 % a nivel mundial 3, y gran parte de los residuos recogidos se exportan a África, Asia o Latinoamérica para su clasificación.

Además, los tejidos son materiales muy complejos, con hilos de diferente composición (o naturaleza) que son difíciles, sino imposibles, de separar físicamente. Sin embargo, la enzima altamente selectiva desarrollada por Carbios puede despolimerizar de manera específica el PET (poliéster) presente en los materiales textiles.

En la actualidad, los textiles se clasifican y se preparan principalmente de manera manual, con bajos rendimientos, en especial para los perturbadores de los procesos de reciclaje tales como los "puntos duros" (cierres, botones, etc.). A fin de optimizar esta fase crucial, Carbios aporta una solución de preparación textil para acelerar el desarrollo del bioreciclaje en la industria textil. Por ende, el reciclaje enzimático o bioreciclaje contribuye a la construcción de una cadena de reciclaje textil y la aceleración de la circularidad textil, lo que también permite que las marcas eliminen las botellas usadas.

Información clave sobre la línea de preparación textil

Etapas del proceso:

cierres, etc.) se quitan en varios pasos

Capacidad de procesamiento:

300 kg de tejidos procesados por hora (en un proceso continuo)

Patente:

Solicitud de patente presentada en 2023

Fechas clave en el desarrollo del bioreciclaje textil

2018

Las primeras pruebas de despolimerización textil a escala de laboratorio

2021

Primeras pruebas de despolimerización textil a escala piloto

2022

Producción de fibra blanca bioreciclada de fibras de colores a escala piloto

Carbios lanza el consorcio fibra a fibra

2023

PVH Corp. (propietaria de marcas emblemáticas TOMMY HILFIGER y Calvin Klein ) se une al

Consorcio fibra a fibra

Instalación de línea de preparación para textiles

Solicitud de patenta para la línea de preparación para tejidos

2024

Bioreciclaje de textiles a escala de planta de demostración

Recogida textil en Europa desde el 1 de enero de 2025

La recogida selectiva de los residuos textiles será obligatoria en Europa desde el 1 de enero de 2025. Hacia el 2030, la Unión Europea tiene como fin establecer un contenido mínimo de fibras recicladas en la composición de textiles, de acuerdo con el sitio web de la Comisión. 4

Cofundada por la Unión Europea. No obstante, las ideas y opiniones expresadas son sólo de los autores y no reflejan necesariamente a los de la Unión Europea o CINEA. Ni la Unión Europa ni la autoridad competente pueden ser responsabilizadas por ellas.

Acerca de Carbios:

Carbios es una empresa de biotecnología que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida de los materiales plásticos y textiles. Carbios se inspira en la naturaleza para desarrollar procesos basados ​​en enzimas que permiten descomponer el plástico con la misión de evitar la contaminación plástica y textil, así como de acelerar la transición hacia una economía circular. Sus dos tecnologías disruptivas para el bioreciclaje de PET y la biodegradación de PLA están alcanzando una escala industrial y comercial. Su planta de demostración de bioreciclaje se encuentra operando desde 2021. Asimismo, se pondrá en marcha una unidad de referencia única en su tipo, en asociación con Indorama Ventures, en 2025. Carbios ha recibido reconocimiento científico, entre los que cabe destacar la portada de Nature, y recibe el apoyo de prestigiosas marcas en los sectores de cosmética, alimentos y bebidas, e indumentaria para mejorar la reciclabilidad y circularidad de sus productos. Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe son miembros de un consorcio de envasado fundado por Carbios y L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. y Salomon colaboran con Carbios en un consorcio textil.

Visite www.carbios.com/en para encontrar más información sobre la biotecnología que hace posible la circularidad de materiales plásticos y textiles.

Información sobre las acciones de Carbios:

Código isin: fr0011648716 código de cotización: euronext growth: alcrb lei: 969500m2rciwo4no5f08

Carbios, fundada en 2011 por Truffle Capital, es elegible para PEA-PME, un programa gubernamental que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de la devolución del impuesto sobre la renta.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas y factores de riesgo:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, no datos históricos, y no debe interpretarse como una garantía de que los hechos y datos declarados ocurrirán. Estas declaraciones prospectivas se basan en datos, suposiciones y estimaciones que Carbios considera razonables. Carbios opera en un entorno competitivo y en rápida evolución. Por lo tanto, no está en posición de anticipar la totalidad de riesgos, incertidumbres u otros factores que puedan repercutir en su negocio, el potencial impacto en su negocio ni la medida en que la materialización de un riesgo o combinación de riesgos podría conducir a resultados que difieran significativamente de los mencionados en cualquier declaración prospectiva. Carbios llama su atención sobre el hecho de que las declaraciones prospectivas no son de ninguna manera una garantía de su desempeño futuro y que su posición financiera, así como sus resultados y flujos de efectivo reales y el desarrollo del sector en el que opera Carbios pueden diferir significativamente de los propuestos o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Además, incluso si la posición financiera, los resultados, los flujos de efectivo y los desarrollos de Carbios en la industria en la que opera son consistentes con la información prospectiva contenida en este documento, dichos resultados o desarrollos pueden no ser una indicación confiable de los resultados o desarrollos futuros de Carbios. Se recomienda a los lectores que consideren cuidadosamente los factores de riesgo descritos en el documento de Registro universal presentado ante la Autoridad del Mercado Francés (“AMF”, Autoridad de los Mercados Financieros de Francia), así como en el informe financiero semestral disponible de forma gratuita en el sitio web de la Empresa. En caso de que se materialicen todos o parte de estos factores de riesgo u otros, en ningún caso Carbios será responsable ante nadie por cualquier decisión o acción tomada en conjunto con la información y/o declaraciones en este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. Esta información se brinda solo en referencia a la fecha de este comunicado de prensa. Carbios no se compromete a publicar actualizaciones de esta información ni sobre los supuestos en los que se basa, excepto de conformidad con cualquier obligación legal o reglamentaria que le sea aplicable.

Este comunicado de prensa y la información que contiene no constituyen ninguna oferta para vender ni ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir acciones en Carbios en ningún país.

La traducción se ofrece solo para fines informativos. En caso de discrepancias entre la versión francesa y la española de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión francesa.

1 Ellen MacArthur Foundation, 2017 2 El reciclaje de fibra a fibra transforma los residuos textiles en fibras nuevas para prendas y tejidos, sin perder la calidad 3 Fundación Ellen MacArthur, 2017 4https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_22_2015

