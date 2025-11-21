¿Carbonara con crema y panceta? Italia se indigna en el Parlamento Europeo

Un frasco de salsa carbonara vendido en el Parlamento Europeo en Bruselas ha despertado las críticas de los italianos, que le reprochan no contener los ingredientes adecuados.

La empresa que comercializa el producto desestimó sin embargo la polémica.

¿Crema en la carbonara? ¿Con panceta? ¿Y con una bandera italiana en la etiqueta?

Con foto incluida, fue el ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida, quien lanzó la primera andanada de críticas en redes sociales esta semana.

El ministro criticó la salsa por contener panceta, un producto porcino similar al tocino, lo que aparentemente es una grave falta de respeto culinario en la Italia amante de la comida.

"Es inaceptable ver estos productos en el Parlamento Europeo", protestó, anunciando una "investigación" inmediata.

La controversia se avivó aún más cuando diputados del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, se sumaron al caso.

El eurodiputado Carlo Fidanza arremetió contra los productos "que utilizan la bandera del país y nombres evocadores sin tener nada de italianos, una práctica engañosa".

Fidanza dijo que envió una carta de queja a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La polémica sorprendió a la cadena de supermercados belgo-neerlandesa Delhaize, que comercializa la salsa y tiene una tienda en la planta baja del edificio del Parlamento.

"Estamos sorprendidos por la reacción y la atención mediática respecto a ciertas salsas para pasta de la marca Delhaize", señaló un responsable de comunicación a la AFP.

"Tanto la denominación como el envasado cumplen con la legislación vigente", defendió.

Delhaize afirmó que las autoridades habían llevado a cabo una "inspección oficial" en las instalaciones de su proveedor italiano y que no se habían encontrado "infracciones".

"No vemos ninguna razón para adaptar estos productos y sus envases de una u otra forma. Los productos existentes siguen disponibles en nuestros estantes", aseguró el grupo.

Según el sitio internet de la marca, la salsa contiene crema, leche, panceta ahumada y quesos italianos Pecorino y Grana Padano.

La receta tradicional se prepara sin crema ni panceta, sino con carrillera de cerdo curada, pecorino, huevos y pimienta.

