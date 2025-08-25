Cardenal cuestiona ambicionar poder "a toda costa"
Oscar Andrés Rodríguez
- 1 minuto de lectura'
“Aquellos que quieren ganar el poder a toda costa, sabiendo que no es para hacer el bien, sino para servirse ellos mismos, eso es —no los conozco—, le dice el Señor: ustedes no son cristianos, aunque se pongan todos los rótulos o todos los títulos”, dijo Rodríguez durante la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa (Tegucigalpa).
El sacerdote también criticó a quienes utilizan las redes sociales para atacar en nombre de la fe.
“Hay personas que dan clase de teología insultando, ¿y qué saben ellos? Más que egoísmo y el afán de conservar un poder a toda costa. Eso no sirve; no ven más allá de su nariz, no ven cómo terminan los que hacen el mal… no ven dónde están los dictadores que han oprimido al mundo”, afirmó.
Y añadió: “¿Cuántos hombres y mujeres podrán subsistir en la fe si siguen las ideologías, los intereses económicos y políticos, mientras mueren cada día miles por hambre? Solamente contemplemos esas páginas dolorosas de niños muriendo de hambre en Gaza”. (ANSA).
