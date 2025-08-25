LA NACION

Cardenal cuestiona ambicionar poder "a toda costa"

Oscar Andrés Rodríguez

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cardenal cuestiona ambicionar poder "a toda costa"
Cardenal cuestiona ambicionar poder "a toda costa"

“Aquellos que quieren ganar el poder a toda costa, sabiendo que no es para hacer el bien, sino para servirse ellos mismos, eso es —no los conozco—, le dice el Señor: ustedes no son cristianos, aunque se pongan todos los rótulos o todos los títulos”, dijo Rodríguez durante la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa (Tegucigalpa).

El sacerdote también criticó a quienes utilizan las redes sociales para atacar en nombre de la fe.

“Hay personas que dan clase de teología insultando, ¿y qué saben ellos? Más que egoísmo y el afán de conservar un poder a toda costa. Eso no sirve; no ven más allá de su nariz, no ven cómo terminan los que hacen el mal… no ven dónde están los dictadores que han oprimido al mundo”, afirmó.

Y añadió: “¿Cuántos hombres y mujeres podrán subsistir en la fe si siguen las ideologías, los intereses económicos y políticos, mientras mueren cada día miles por hambre? Solamente contemplemos esas páginas dolorosas de niños muriendo de hambre en Gaza”. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El partido que Felipe Contepomi pensó durante 28 años, como un monje de la filosofía zen
    1

    El partido que Felipe Contepomi pensó durante 28 años, como un monje de la filosofía zen

  2. Cómo sigue el paro de controladores y qué pasará con los vuelos de Aerolíneas Argentinas
    2

    Cómo sigue el paro de controladores aéreos y qué va a pasar con los vuelos de Aerolíneas Argentinas

  3. Francia también refuerza su presencia en el Caribe en otra ofensiva contra el narcotráfico
    3

    Francia también refuerza su presencia en el Caribe en otra ofensiva contra el narcotráfico

  4. Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”
    4

    Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”: “Con mucho amor”

Cargando banners ...