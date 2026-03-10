Cardenal estadounidense critica enérgicamente la guerra contra Irán

El cardenal norteamericano Robert McElroy, arzobispo de Washington, criticó con fuerza la guerra conducida por Estados Unidos en Irán, al considerarla como "no legítima moralmente", una condena que contrasta con la prudencia mostrada por León XIV.

"Estados Unidos no respondía a un ataque existente, inminente y objetivamente verificable de Irán", declaró el cardenal estadounidense en una entrevista con el Catholic Standard, la revista de la diócesis de Washington, cuya versión en papel saldrá el 12 de marzo.

"La decisión de Estados Unidos de entrar en guerra contra Irán no satisface los criterios de guerra justa, condición necesaria para una guerra moralmente legítima", añadió.

Según McElroy, Estados Unidos al contrario "ha sido víctima de una lógica guerrera en los últimos años, especialmente en Oriente Medio", con un "riesgo inmenso" de "pérdidas humanas considerables en ambas partes".

"Líbano se arriesga a sumirse en la guerra civil. El suministro mundial en petróleo está sometido a una fuerte presión. La desintegración potencial de Irán podría engendrar realidades nuevas y peligrosas", agregó.

El sábado, otro cardenal estadounidense de primer rango, Blase Cupich, calificó de "desalentador" y "terrorífico" un montaje video de la Casa Blanca que mezcla extractos de filmes hollywoodenses con imágenes reales de bombardeos contra Irán.

Ambas declaraciones contrastan con la prudencia mostrada por León XIV, que no condenó directamente los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero contra la República islámica.

La Santa Sede mantiene tradicionalmente una neutralidad diplomática, pero su número dos, el cardenal italiano Pietro Parolin, denunció la semana pasada el concepto de "guerra preventiva", que puede "incendiar el mundo entero".