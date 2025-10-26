Cardenal opositor denuncia que “despliegue militar” impidió su asistencia a misa por santo venezolano

El cardenal Baltazar Porras, crítico del gobierno venezolano, denunció el sábado que un "despliegue militar" inusual le impidió llegar a una misa en una localidad del oeste del país donde nació el recién canonizado santo José Gregorio Hernández.

Porras enumeró varios obstáculos desde la cancelación de su vuelo hasta el desvío del aterrizaje en el aeropuerto cercano a la población de Isnotú, en el estado Trujillo, por supuestos problemas climáticos. La terminal a donde fue desviado fue militarizada.

"Llama la atención que sucedan este tipo de cosas, que no haya una libertad de que uno como ciudadano pueda moverse de un sitio para otro y con un despliegue militar que pareciera que estuviéramos tramando quién sabe qué", dijo Porras en un video en Instagram.

