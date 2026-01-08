Cardenales concluyeron consistorio extraordinario y volverán a reunirse en junio

Cardenales de todo el mundo concluyeron este jueves dos días de debates sobre las orientaciones de la Iglesia católica bajo el liderazgo del papa León XIV, quien los convocó de nuevo para junio, anunció el Vaticano.

El consistorio extraordinario realizado miércoles y jueves tenía como objetivo un enfoque más colegiado en la gobernanza de la Iglesia. Fue el primer consistorio extraordinario convocado por León XIV, electo pontífice en 2025.

El anterior papa, Francisco, fue criticado por un enfoque a menudo demasiado personal en la gestión de la Iglesia durante sus 12 años como líder de los más de 1.400 millones de católicos en el mundo.

Durante reuniones preparatorias antes del cónclave de mayo pasado, en el que León fue elegido papa, los propios cardenales solicitaron más consulta en la toma de decisiones.

Esta semana, los 245 "príncipes de la Iglesia" se dividieron en grupos para debatir la evangelización y una gobernanza basada en la escucha y la responsabilidad compartida de los fieles.

"El papa enfatizó la continuidad con el Concilio Vaticano II (1962-65), que condujo a la Iglesia a la era moderna", declaró el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en una rueda de prensa el jueves en la noche.

León, el primer papa estadounidense, invitó a los cardenales a reunirse de nuevo durante dos días a finales de junio.

"Decidió convertir estas reuniones en un evento anual permanente, extendiéndolas a tres o cuatro días", dijo Brun.

El cardenal sudafricano Stephen Brislin dijo que el papa "quiere ser colegiado, quiere escuchar". "Quiere trabajar no solo con los cardenales, sino también con otros, para servir a la Iglesia de la mejor manera posible", añadió.

A su vez, el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio dijo que el papa, quien trabajó en Perú como misionero, tenía una "profunda preocupación" por la situación en Venezuela y quería "fomentar el diálogo y buscar consenso".

Tras un año de transición, marcado por la reanudación de los grandes proyectos dejados por Francisco, en particular el Jubileo de 2025, el "Año santo" de la Iglesia, la reunión de esta semana marca el inicio del propio enfoque de León XIV sobre el papado.

Además de convocar consistorios ordinarios —reuniones eclesiásticas principalmente para crear nuevos cardenales—, León tiene el poder de convocar consistorios extraordinarios, reuniendo a todo el Colegio de Cardenales para tratar asuntos importantes.