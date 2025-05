Cardenales entran en procesión en San Pedro para última misa antes del cónclave

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los cardenales entraron el miércoles en la Basílica de San Pedro para celebrar una última misa antes del cónclave para elegir al próximo papa.

La misa precede al proceso secreto y lleno de rituales para encontrar un nuevo líder de la Iglesia católica tras el novedoso pontificado del papa Francisco.

El decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista Re, oficiará la misa para rezar que los 133 cardenales encuentren sabiduría, buen consejo y comprensión antes de entrar más tarde en el día a la Capilla Sixtina para comenzar a emitir sus votos.

