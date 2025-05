Cardenales regresan a Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa tras fallar en primera votación

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Los cardenales regresan el jueves a la Capilla Sixtina para reanudar la votación para elegir un nuevo papa después de que la primera del cónclave no arrojó un ganador, lo que provocó una fumata negra.

Algunos de los 133 cardenales con derecho a voto habían dicho que esperaban un cónclave corto para reemplazar a Francisco. Pero es probable que se necesiten algunas rondas de votación para que alguno de los religiosos obtenga la mayoría de dos tercios, o 89 votos, necesarios para convertirse en el 267mo pontífice.

Durante gran parte del siglo pasado, en los cónclaves se han necesitado entre tres y 14 votaciones. Juan Pablo I, quien estuvo al frente de la Iglesia católica durante 33 días en 1978, fue elegido en la cuarta votación. Su sucesor, Juan Pablo II, necesitó ocho. Francisco fue elegido en la quinta en 2013.

Los cardenales iniciaron el ritual secreto, que cuenta con siglos de antigüedad, el miércoles por la tarde, participando en un rito más teatral de lo que incluso Hollywood podría crear.

Uno de los principales candidatos, Pietro Parolin, de 70 años y que fue secretario de Estado con Francisco, asumió la dirección de los procedimientos como el cardenal de mayor rango menor de 80 años con derecho a participar.

Parolin se situó ante la visión de Miguel Ángel del cielo y el infierno en el fresco del “El Juicio Final” para ser el primero de los cardenales en pronunciar un largo juramento. Todos lo siguieron después colocando una mano sobre el Evangelio y prometiendo, en latín, mantener el estricto secreto. El ritual, con los prelados vestidos con túnicas rojas, cánticos en latín, incienso y solemnidad, subrayó la magnitud del momento.

Fuera, en la Plaza de San Pedro, el ambiente era festivo. Miles de personas se congregaron allí para seguir el proceso en pantallas gigantes y aplaudieron cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron y comenzó la votación.

Esperaron durante horas, observando las pantallas que mostraban solo una delgada chimenea y alguna gaviota ocasional. Cuando la votación se prolongó hasta la hora de la cena, algunos se marcharon frustrados, pero quienes que se quedaron aplaudieron la primera fumata.

“Mi esperanza es que los cardenales elijan a un hombre que sea un pacificador y pueda reunificar la iglesia”, dijo Gabriel Capry, un londinense de 27 años.

Los cardenales quedaron aislados del mundo exterior el miércoles, entregaron sus celulares y el Vaticano ha inhibido las ondas de frecuencia alrededor de la pequeña ciudad-estado para impedir toda comunicación hasta que encuentren un nuevo papa.

Francisco nombró a 108 de los 133 "príncipes de la Iglesia", eligiendo a muchos pastores a su imagen y semejanza de países como Mongolia, Suecia y Tonga, que nunca antes habían tenido representación cardenalicia.

Su decisión de superar el límite habitual de 120 cardenales electores ha alargado el tiempo que se tarda en procesar cada voto y sumó más incertidumbre a un proceso que siempre está rodeado de misterio y suspense.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.