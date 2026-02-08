Cardi B elogia a Bad Bunny por su próximo show en el Super Bowl y habla de su nueva gira

SAN FRANCISCO (AP) — Mientras Bad Bunny se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Cardi B dice que está orgullosa de verlo subir al escenario más grande del mundo, elogiando su impacto cultural y su disposición a hablar sobre las redadas migratorias.

"Estoy orgullosa de todo lo que ha estado defendiendo contra el ICE y todo eso", dijo Cardi B a The Associated Press antes de su actuación en la fiesta Fanatics Super Bowl Party de Michael Rubin el sábado, que contó con presentaciones de SZA, Don Toliver y Travis Scott.

La ganadora del Grammy habló con admiración y unidad sobre Bad Bunny y, quien apareció junto con ella y J Balvin en el éxito que encabezó las listas, "I Like It". La colaboración ayudó a impulsar la música latina aún más en el mainstream global.

Bad Bunny está listo para subir al escenario del Super Bowl el domingo, una semana después de ganar el álbum del año en los Grammys 2026 por "Debí Tirar Más Fotos". Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

En los Grammys, la superestrella puertorriqueña dijo "ICE fuera" al aceptar el premio, criticando a la administración del presidente Donald Trump por su dramática expansión de los arrestos de inmigración.

"Simplemente se siente como si todo estuviera alineado ahora mismo", dijo Cardi B, quien es de ascendencia afrocaribeña con raíces en Trinidad y República Dominicana. "Simplemente muestra cómo los hispanos, los latinos... Estamos de pie. Ellos están de pie. Todos estamos de pie".

Con el entusiasmo del Super Bowl girando en torno a "I Like It" y la posibilidad de invitados sorpresa, se le preguntó a Cardi B qué significaría compartir el escenario con Bad Bunny en una plataforma tan masiva.

"Eso sería emocionante", dijo.

Mientras Bad Bunny se prepara para su momento en el medio tiempo, Cardi B se está preparando para el lanzamiento de su esperada gira, que comienza el 11 de febrero en Palm Desert, California. Es su primera gira de arenas como cabeza de cartel y su primer tour en seis años.

La gira llega tras el lanzamiento de su segundo álbum, "Am I the Drama", solo cuatro meses después del nacimiento de su primer hijo con el receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs; es el cuarto hijo de ella.

Su preparación se ha centrado en largos días de ensayo que también funcionan como entrenamiento físico, construyendo impulso y confianza antes de la gira, dijo Cardi B.

"Ensayar es mi ejercicio", dijo. "Solo estoy haciendo mi trabajo".

Con su reciente proyecto conectando fuertemente con los fans y planes para trabajar en su nuevo álbum mientras está de gira, Cardi B dijo que ahora es un buen momento para regresar al escenario.

"Me siento realmente confiada", comentó. "Saber que los fans van a estar allí y conocer la música. Es emocionante".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.