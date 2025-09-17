Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs de los Patriots

NUEVA YORK (AP) — Cardi B está embarazada de su cuarto hijo. Será el primero con su novio Stefon Diggs, el receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra.

La rapera ganadora del premio Grammy reveló la noticia el miércoles en una entrevista con Gayle King en "CBS Mornings".

"Estoy emocionada. Estoy feliz", le dijo a King. "Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, mi hombre y yo nos apoyamos mucho mutuamente".

Agregó que ella y Diggs están en posiciones similares porque ambos son ambiciosos y son algunos de "los mejores" en sus respectivos campos.

Cardi B también dijo que Diggs la hace sentir segura. "Quiero decir, hace como dos semanas literalmente estaba teniendo un ataque de pánico. Estaba, como, llorando y llorando y llorando, solo porque me estaba poniendo muy nerviosa con, ya sabes, todo el lanzamiento del álbum", dijo, refiriéndose a su segundo álbum, "¿Am I the Drama?", que será lanzado el viernes. "La gente estaba siendo muy dura conmigo. Sabes, a veces la gente te ama, a veces te odia. Y la gente estaba diciendo cosas muy malas sobre mí.

"Él me hace sentir muy segura", agregó. "Sentirse segura es sentirse confiada".

Cardi B tiene tres hijos de su matrimonio anterior con el rapero Offset: Blossom, una niña de un año, Kulture, una niña de 7 y Wave, un niño de cuatro. Diggs también tiene una hija de una relación anterior, Nova, que nació en 2016.

En 2024, Cardi B anunció que había presentado una demanda de divorcio a Offset.

La pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. Solo anunciaron su compromiso un mes después. En 2020, Cardi B presentó una demanda de divorcio a Offset, alegando que su matrimonio estaba "irremediablemente roto".

Los representantes de Cardi B y Diggs no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

