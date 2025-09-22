LA NACION

Cardi B reemplaza a The Weeknd en el Global Citizen Festival 2025

NUEVA YORK (AP) — A poco de lanzar su segundo álbum y anunciar su cuarto embarazo, Cardi B tiene otra razón para celebrar: se unirá al Festival Global Citizen 2025. El evento anual, que se lleva a cabo en el Central Park de Nueva York, apoya campañas para mejorar el acceso a la energía en África y defender la Amazonía contra la deforestación.

The Weeknd, quien originalmente estaba programado para encabezar el festival del sábado junto a Shakira, tuvo que retirarse del evento por razones personales, según los organizadores.

Hugh Evans, director general y cofundador de Global Citizen, escribió en un comunicado: “Estamos increíblemente agradecidos con Cardi B, quien se ha unido al cartel del Festival Global Citizen. Es una intérprete excepcional, que iluminará Central Park de manera espectacular. Deseamos a The Weeknd todo el apoyo y queremos agradecerle a él y a sus fans por tomar acción con nosotros para ayudar a acabar con la pobreza extrema”.

Cardi B compartió en un comunicado: “Este no es como otros festivales de música; este se trata de unirnos para ayudar a los niños de todo el mundo, y estoy muy orgullosa de apoyar una causa tan importante. Ciudad de Nueva York, nos vemos el sábado. ¡Vamos a hacerlo!!!”

El Festival Global Citizen 2025 será presentado por el actor Hugh Jackman y contará con una serie de actuaciones, incluyendo presentaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist.

Los objetivos del festival incluyen asegurar compromisos para llevar energía limpia y confiable a 1 millón de personas en África; movilizar US$200 millones para emprendedores indígenas y locales para proteger una porción de la selva amazónica del tamaño de Italia; y recaudar al menos US$30 millones para ayudar a programas educativos comunitarios a mejorar la alfabetización infantil.

Las entradas para el festival son gratuitas, pero los fans deben ganarlas emprendiendo acciones a través de la aplicación Global Citizen.

El festival también estará disponible por streaming el sábado en YouTube, Apple Music y la aplicación Apple TV, iHeartRadio y muchas otras plataformas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

