Cardinals contratan a Mike LaFleur como entrenador en jefe

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Cardinals de Arizona contrataron el domingo a Mike LaFleur como entrenador en jefe, recurriendo al coordinador ofensivo de un rival de división para intentar sacar a la franquicia del fondo de la NFC Oeste

El anuncio de los Cardinals puso fin al proceso de contratación que duró casi cuatro semanas

El asistente de los Rams de Los Ángeles de 38 años reemplaza a Jonathan Gannon, quien fue despedido el cinco de enero después de acumular un récord de 15-36 en tres temporadas, incluyendo 3-14 el año pasado. LaFleur, quien es el hermano menor del entrenador en jefe de los Green Bay Packers, Matt LaFleur, ha sido el coordinador ofensivo de los Rams durante las últimas tres temporadas

Los Ángeles tuvo la mejor ofensiva de la NFL en 2025, promediando casi 400 yardas totales y más de 30 puntos por juego. Los Rams se quedaron a un juego del Super Bowl, perdiendo ante los Seattle Seahawks 31-27 en el juego de campeonato de la NFC

La directiva de los Cardinals tuvo una buena oportunidad de observar la ofensiva de LaFleur dos veces la temporada pasada cuando los Rams acumularon un total de 82 puntos en un par de victorias desiguales. LaFleur también fue el coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York de 2021 al 2022 y trabajó bajo el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, durante varios años, incluyendo en Cleveland, Atlanta y San Francisco

LaFleur hereda algunas piezas interesantes en la plantilla de Arizona, incluyendo al ala cerrada All-Pro Trey McBride, el receptor Marvin Harrison Jr., el tackle izquierdo Paris Johnson Jr. y el veterano cazamariscales Josh Sweat

Arizona también tiene la tercera selección general en el draft de abril

Pero las mayores preguntas rodean al mariscal de campo Kyler Murray, cuyo futuro con la franquicia está en el aire. El jugador de 28 años ha pasado siete temporadas en el desierto desde que fue seleccionado con la primera elección en 2019, pero solo ha llegado a los playoffs una vez, perdiendo en la ronda de comodines ante los Rams en 2021

Murray jugó solo cinco partidos la temporada pasada debido a una lesión en el pie, lanzando para 962 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones. Está en medio de un contrato de cinco años por US$230,5 millones que expira en el 2028

El suplente Jacoby Brissett fue titular los últimos 12 juegos de la temporada, lanzando para 3.366 yardas, 23 touchdowns y ocho intercepciones, pero ganando solo un juego. Tiene contrato para la próxima temporada

LaFleur tendrá que reconstruir a los Cardinals en la NFC Oeste, que fue la mejor división en el fútbol americano esta temporada

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes