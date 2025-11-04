Cardinals rompen racha de cinco derrotas con victoria 24-17 sobre Cowboys

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jacoby Brissett lanzó para dos touchdowns y corrió para anotar otro supliendo nuevamente a Kyler Murray, y los Cardinals de Arizona pusieron fin a una racha de cinco derrotas al superar el lunes por la noche 27-17 a los Cowboys de Dallas.

Este fue el tercer duelo consecutivo de Brissett como titular después de que la semana comenzó con expectativas de que Murray regresaría de una lesión en el pie tras la semana de descanso del equipo.

Pero el entrenador Jonathan Gannon indicó que Murray no estaba del todo listo y los Cardinals optaron nuevamente por Brissett. Arizona (3-5) ganó por solo la segunda vez en los últimos 18 juegos cuando Murray no fue parte de al menos cinco jugadas o se ausentó por completo.

Los Cowboys (3-5-1) no pudieron aprovechar el impulso del bloqueo de despeje de Sam Williams que fue recuperado en la zona de anotación por Marshawn Kneeland, cediendo largas series de touchdown en las siguientes dos posesiones de Arizona a ambos lados del medio tiempo para quedar atrás 24-7.

Marvin Harrison tuvo un récord personal de siete recepciones para 96 yardas, incluyendo una de cuatro yardas para el primer touchdown del juego. El ala cerrada Trey McBride atrapó un pase de touchdown de 12 yardas.

Dallas, que perdió juegos consecutivos por primera vez bajo el entrenador de primer año Brian Schottenheimer, sumó solo tres puntos en sus primeras tres series dentro de la yarda 25 de Arizona, lo que llevó a un déficit de 17 puntos en el último cuarto.

