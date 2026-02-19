Cardona da a España su primer oro en 54 años, Alonso sorprende con bronce

Día histórico para España en Milán-Cortina gracias al esprint del esquí de montaña: Oriol Cardona logró el segundo oro olímpico del país en unos Juegos de Invierno, 54 años después del primero, mientras que Ana Alonso se colgó un bronce épico tras un grave atropello

Han pasado 54 años y 5 días desde el título del mítico esquiador Paquito Fernández Ochoa, fallecido en 2006 por un cáncer a los 56 años, en el eslalon de Sapporo 1972 y hasta ahora ningún compatriota había podido emularle

Las dos medallas de este jueves elevan la cuenta de metales históricos del país a siete

Las otras fueron conseguidas por la esquiadora Blanca Fernández Ochoa (hermana de Paquito) en el eslalon de 1992, por el patinador artístico Javier Fernández en 2018 y por dos snowboarders, Regino Hernández en el cross de 2018 y Queralt Castellet en el halfpipe de 2022

La entrada del esquí de montaña en el programa olímpico, una decisión validada hace cuatro años y medio, elevó las expectativas de España de destacar en este evento al tratarse de una de las potencias de esa modalidad

Oriol Cardona se había ya colocado en la pole position de los favoritos antes de estos Juegos, ganando los dos últimos títulos mundiales (2023 y 2025) del esprint, y supo gestionar perfectamente la presión

- Master class -

En una jornada en la que contó con el apoyo en Bormio del también catalán Pau Gasol, leyenda del baloncesto que es ahora miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), marcó ya el tono desde el principio, dominando con autoridad la primera serie de la ronda de clasificación, toda una declaración de intenciones

Ni la fuerte nevada de este jueves sobre Bormio podía con el prodigio catalán de 31 años, pupilo de la leyenda del ultra trail Kilian Jornet, al que incorporó recientemente a su equipo de preparadores en la cuenta atrás hacia los Juegos Olímpicos

En semifinales, Cardona se distanció pronto junto al suizo Jon Kistler y no asumió riesgos, quedando segundo y obteniendo así una de las dos plazas que clasificaban directamente a la final

En ella dominó desde el principio y se permitió incluso empezar a festejar antes de cruzar la meta, mientras que el ruso -bajo bandera neutral- Nikita Filippov fue plata y el francés Thibault Anselmet bronce

El otro español en liza en la prueba masculina de esprint de este jueves, Ot Ferrer (23 años), que en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de Lausana 2020 fue bronce en esprint y en el relevo mixto, quedó quinto en la final, con diploma olímpico

- Bronce heroico -

En la prueba femenina de esprint, disputada igualmente este jueves en Bormio, Ana Alonso (31 años), cuarta en el pasado Mundial, logró el bronce, en una prueba ganada por la suiza Marianne Fatton y donde la francesa Emily Harrop fue plata

La preparación olímpica de Ana Alonso se vio muy condicionada por un gravísimo atropello cuando montaba en bicicleta en septiembre, que le dejó con varias lesiones y le obligó a pasar por quirófano, especialmente con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

En la prueba femenina de esprint había otra española en liza, María Costa (23 años), que quedó eliminada en semifinales

El esprint femenino, que se disputó antes que el masculino, fue la primera prueba de la historia del esquí de montaña, en el día de su puesta de largo en unos Juegos Olímpicos

Ha sido el último deporte en arrancar en Milán-Cortina y es el que se disputa en menos días, apenas dos, este jueves y el sábado con el relevo mixto, donde España espera seguir festejando con su dupla Cardona/Alonso, que parten entre los principales favoritos junto a la pareja francesa Harrop/Anselmet