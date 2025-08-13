Cardona perdona la vida al Sao Paulo en la ida de octavos de Libertadores

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles el martes en Medellín en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, marcado por la mala puntería del mediocampista colombiano Edwin Cardona, que desperdició dos penales.

Aunque el local fue muy superior, dominando la posesión del balón y generando más ocasiones de gol, no pudo vulnerar la portería del Tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot.

Además de los dos penales errados por Cardona, uno enviado fuera de puerta en el minuto 13 y el otro atajado por el portero Rafael en el minuto 68, los verdolagas impactaron dos remates en el poste.

El partido fue intenso y veloz, con frecuentes contraataques, pero el club más laureado de Colombia no pudo definir y dejó su cancha con un mal sabor de boca.

La serie se definirá el martes próximo en el estadio Morumbi. El vencedor de la serie chocará con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Río de Janeiro.

“Fuimos muy superior al rival, hoy el fútbol no nos premia”, lamentó el técnico argentino-mexicano de Nacional, Javier Gandolfi. “Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegría”.

Veloz e intenso

El primer tiempo arrancó dinámico y con pocas pausas. Ambos equipos salieron a la carga con jugadas rápidas, aunque poco concretas.

En el minuto 10, una mano de Nahuel Ferraresi en el área hizo que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decretara un penal en favor de los cafeteros.

El encargado del cobro fue Edwin Cardona, quien pateó un remate bajo que se desvió a unos centímetros del palo izquierdo del portero Rafael. Esa fue su primera decepción del encuentro.

Tras fallar el disparo desde el punto blanco, los verdolagas bajaron el ritmo de juego y Sao Paulo, tricampeón copero, abrió espacios para adentrarse en el área rival, sin mayores resultados.

El primer tiempo transcurrió casi sin ocasiones de gol, pero pocos minutos antes del descanso, en medio de un contraataque, Marlos Moreno recibió a velocidad el balón en el área y remató con un zurdazo que salió ligeramente desviado del palo derecho.

Tras el descanso, Cardona volvió a estar cerca de abrir el marcador en el minuto 51. El centrocampista recibió el balón a unos metros del área y dio un potente remate directo al arco.

La pelota se desvió por la izquierda muy cerca del arco rival.

Empate "bienvenido"

Poco después, en el 55, Moreno remató desde el interior del área tras recibir un centro de Cardona, pero el balón rebotó en el poste derecho.

Un segundo remate terminó también impactando en el poste apenas unos minutos después, cuando Marino Hinestroza recibió un centro del 10 y desde el interior del área remató en dirección al palo derecho, sin generar complicaciones para Rafael.

En el minuto 66, una falta en el área de Ferraresi hizo que el árbitro ordenara el cobro de un segundo penal. Cardona volvió a elegir un remate bajo, hacia la izquierda, pero Rafael estuvo atento y atajó el balón.

El encuentro terminó sin goles, con cuatro oportunidades muy claras desperdiciadas por los locales, monarcas coperos en 1987 y 2016, y una reyerta entre jugadores en el epílogo del vibrante cotejo.

"Volver a casa con el empate, en una situación adversa, es bienvenido", valoró Crespo.

Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina - William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido, Andrés Román - Edwin Cardona (Billy Arce, 85), Jorman Campuzano - Juan Zapata (Matheus Uribe), Marino Hinestroza, Marlos Moreno (Juan Bauza, 73) - Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Sao Paulo: Rafael - Sabino, Alan Franco, Nahuel Ferraresi - Marcos Antonio (Luan Santos, 90), Alisson (Rodriguinho, 61), Damián Bobadilla (Pablo Maia, 78), Enzo Díaz, Cédric - André Silva (Lucas Moura, 61), Luciano (Ferreira, 78). DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).