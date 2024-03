Boston--(business wire)--mar. 18, 2024--

Care Access, una empresa de centros de investigación clínica global que ayuda a acelerar el futuro de la medicina, ha inaugurado su flamante centro de investigación en Varsovia, Polonia. La expansión de la empresa en Polonia refuerza su compromiso de ampliar el acceso a las investigaciones clínicas en todo el mundo a través de su modelo innovador de llevar los ensayos clínicos a los lugares donde son requeridos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240318776245/es/

The Care Access - Warsaw research site is now open. (Photo: Business Wire)

En los últimos años, Care Access ha permanecido activo en distintas investigaciones clínicas en el continente europeo. Y ahora, con la apertura de este nuevo centro en Varsovia, amplía más sus servicios en Europa con el objetivo de implementar sus iniciativas de investigación líderes en la industria, como Community Screening Program, Sites On Demand y Mobile Research Site Infrastructure. Estos programas han demostrado la capacidad de acelerar la inscripción en estudios mediante la adaptación a la composición exclusiva de cada comunidad y la facilitación de formas de participación más sencillas en ensayos clínicos.

“Si hablamos de hacer realidad el futuro de la medicina, Polonia tiene un papel importante”, afirmó Rupi Bancil, vicepresidenta sénior de expansión y operaciones de estudios globales de Care Access. “El centro de Varsovia mejorará el acceso a chequeos de salud avanzados y oportunidades de investigación para comunidades en todo el territorio de Polonia”.

La colaboración con médicos locales es un enfoque clave para la forma en que Care Access mejora el acceso a investigaciones médicas en más comunidades. Con un personal centralizado de profesionales de investigación y equipos, infraestructura y procesos de última generación, Care Access asume gran parte de la carga administrativa y logística para que los médicos asociados puedan dedicar más tiempo a sus pacientes.

Care Access ya había ampliado su red global de centros de investigación con la adquisición de IBPClin en Brasil en 2022 y con la apertura del primer centro de investigación canadiense en la isla del Cabo Bretón en 2023. La incorporación del centro de Varsovia fortalece la red de centros de investigación globales de Care Access y permite que la empresa realice ensayos en distintas áreas terapéuticas y responda a necesidades de salud globales emergentes.

Acerca de Care Access

Care Access es una empresa de centros de investigación clínica global que ayuda a acelerar el futuro de la medicina. Con una red global compuesta por más de 200 centros de investigación, Care Access asiste en estudios de investigación realizados por cientos de las empresas biofarmacéuticas más importantes. Además de sus comprobados antecedentes de contar con los centros con mayor cantidad de inscritos a nivel mundial, Care Access se asocia con comunidades que no participaban en investigaciones e instala centros de investigación e infraestructura a nivel local para ampliar el acceso a ensayos clínicos y mejorar la representación.

Care Access ofrece tres servicios principales para patrocinadores de investigaciones: (1) red global de centros de investigación, (2) chequeos de salud comunitarios para ampliar el alcance de un estudio, y (3) servicios de dotación de personal según demanda, ampliación de espacio y capacitación para asistir a todos los centros de investigación que participan en un estudio.

Para obtener más información sobre los estudios activos en Care Access o la forma en que Care Access ayuda a que los patrocinadores logren sus objetivos de inscripción y representación, visite www.careaccess.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240318776245/es/

CONTACT: Joseph Oh

media@careaccess.com

202-970-6885

Keyword: europe united states poland north america massachusetts

Industry keyword: biotechnology health science pharmaceutical research

SOURCE: Care Access

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 03/18/2024 09:50 am/disc: 03/18/2024 09:48 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240318776245/es