Carey Mulligan y Zoe Kazan interpretarán a las periodistas que destaparon el escándo de Harvey Weinstein

Casi cuatro años después de que las reporteras de 'The New York Times' Megan Twohey y Jodi Kantor destaparan el escándalo sexual de Harvey Weinstein, su historia dará el salto a la gran pantalla en 'She Said'. La película ya ha encontrado a sus protagonistas y Carey Mulligan ('Una joven prometedora') y Zoe Kazan ('La conjura contra América') darán vida a las periodistas.

Según Deadline, en la película Mulligan encarnará a Twohey, mientras que Kazan interpretará a Kantor. La cinta está basada en el libro 'She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement' escrito por las dos reporteras y publicado septiembre de 2019. Maria Schrader, ganadora del premio Emmy a la mejor dirección de miniserie o telefilme por 'Unorthodox', dirigirá el filme que contará con guión de Rebecca Lenkiewicz, quien escribió la oscarizada 'Ida'.

La producción de 'She Said' tiene previsto arrancar en verano de 2021. "La idea central de la película no es Weinstein o su escándalo. Se trata de un equipo de periodistas compuesto exclusivamente por mujeres que perseveraron incluso con amenazas de litigio e intimidación, contado de manera similar a 'Spotlight' y 'Todos los hombres del presidente'", adelanta Deadline sobre la trama.

El 5 de octubre de 2017 Kantor y Twohey revelaron una serie de presuntos casos de acoso sexual y agresiones contra mujeres por parte del copresidente de The Weinstein Company y magnate de la industria cinematográfica. El artículo incluía detalles sobre pagos para silenciar a las víctimas, así como relatos en primera persona de varias actrices. El texto no solo provocó el despido de Weinstein de su compañía, sino que también impulsó los movimientos #MeToo y #TimesUp.

Finalmente el productor fue juzgado y condenado a 23 años de prisión por varios delitos, incluyendo violación y agresión sexual. Weinstein aún tiene pendientes varios juicios por agresiones sexuales en el estado de California.

En 2018 Annapurna Pictures y Plan B Entertainment obtuvieron los derechos de She Said, que será distribuida por Universal Pictures. Megan Ellison y Sue Naegle de Annapurna Pictures producirán junto a Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner a través de Plan B Entertainment.

Mulligan protagonizó recientemente 'Una joven prometedora', filme que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz principal. La intérprete ya fue candidata a la estatuilla en 2010 por su trabajo en 'An Education'. Zoe Kazan es conocida por sus roles en 'Ruby Sparks,' La balada de Buster Scruggs' y 'La gran enfermedad del amor'.

Europa Press