Carga de petróleo en Venezuela se ralentiza; más buques dan marcha atrás tras intercepción de EE. UU.

Por Marianna Parraga

22 dic (Reuters) - La carga de tanqueros en Venezuela bajó el lunes al mínimo, con la mayoría de los barcos transportando cargamentos petroleros únicamente entre puertos nacionales tras medidas de Estados Unidos contra dos buques cerca de las costas del país OPEP, según datos marítimos y fuentes.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este mes un superpetrolero sancionado que transportaba crudo venezolano e intentó interceptar otros dos buques relacionados con Venezuela el fin de semana, dijeron autoridades estadounidenses.

Uno de ellos es un buque vacío sancionado por Estados Unidos y el otro es un petrolero no sancionado que estaba completamente cargado, con destino a China.

Washington no ha proporcionado información actualizada sobre los buques interceptados el fin de semana. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todo petrolero sancionado que intente entrar o salir de Venezuela.

Las intercepciones han supuesto el golpe más duro para PDVSA, que fue sancionada por primera vez por Estados Unidos en 2019, desde que el Departamento del Tesoro sancionó en 2020 a los antiguos socios comerciales de la estatal petrolera, dos filiales de la rusa Rosneft, lo que obligó a recortar la producción y las exportaciones.

Un ciberataque que la semana derribó los sistemas administrativos de PDVSA también ha contribuido a los problemas de carga.

Los futuros del crudo Brent subieron un 2,17%, a $61,78 por barril la mañana del lunes, mientras que el crudo WTI estadounidense ganó un 2,2%, a $57,77, tras la medida estadounidense del fin de semana y en medio de la tensión por la guerra de Rusia contra Ucrania.

El lunes, PDVSA había finalizado la entrega de un cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado al buque sancionado Azure Voyager, con bandera de Aruba, en el puerto de Jose en el nororiente venezolano, pero ningún otro supertanquero con destino a Asia tenía previsto cargar pronto, según documentos internos de la compañía.

El número de petroleros cargados sin zarpar ha aumentado en los últimos días, dejando millones de barriles de petróleo venezolano varados en buques, mientras clientes de PDVSA exigen mayores descuentos de precios y cambios contractuales que podrían justificar el emprender arriesgadas rutas más allá de las aguas territoriales del país.

Algunos barcos que se dirigían a la costa venezolana, ya sea para cargar petróleo para exportación o para entregar nafta importada, también han dado marcha atrás o suspendido la navegación en los últimos días hasta tanto sus armadores aclaren instrucciones de carga, según datos de monitoreo de LSEG el lunes.

El cambio de planes ocurre mientras PDVSA recupera lentamente algunos sistemas y recurre a registros escritos tras el ciberataque.

La compañía no ha podido restablecer por completo su sistema administrativo centralizado y muchos trabajadores no han recibido sus salarios a tiempo, informaron las fuentes.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no han respondido a las solicitudes de comentarios.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo en un comunicado el lunes que las incautaciones estadounidenses contravienen el derecho internacional y constituyen "actos de piratería".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó el lunes que las recientes intercepciones estadounidenses son una grave violación del derecho internacional.

Chevron, principal socio de PDVSA, exportó el domingo un cargamento de 500.000 barriles de petróleo venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo de México en uno de sus buques, bajo una autorización estadounidense, según datos de LSEG.

La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que Venezuela no había interrumpido las entregas a Chevron, en un mensaje publicado en redes sociales que también incluía un video de la autoridad marítima venezolana supervisando la salida del buque.

Chevron ha exportado siete cargamentos de crudo venezolano a Estados Unidos en lo que va de mes, cada uno con entre 300.000 y 500.000 barriles, según datos de monitoreo.

PERSEGUIDO POR EEUU

El superpetrolero vacío Bella 1, con bandera panameña, que la Guardia Costera estadounidense intentó interceptar el domingo al acercarse a Venezuela, había interrumpido la navegación el lunes al noreste de Bermudas, en el Caribe, según una imagen satelital obtenida por TankerTrackers.com.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters el domingo que el petrolero no había sido abordado y que las intercepciones podrían adoptar diferentes formas, incluyendo navegar o volar cerca de buques en cuestión.

El buque cargado, Skipper, el primero incautado este mes por Estados Unidos, llegó el domingo a un fondeadero en Galveston, cerca de Houston, informaron fuentes marítimas.

La campaña de presión de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe. Al menos 100 personas han muerto en esos ataques.

(Reporte de Marianna Parraga y Redacción Reuters)