Carga radiactiva está bloqueada en Filipinas hace más de una semana

Más de 20 contenedores de zinc radiactivo están bloqueados frente a las costas de Filipinas desde hace más de una semana, advirtió el viernes un responsable nuclear del país asiático.

Concretamente, se detectaron rastros de cesio 137, un producto radiactivo, en 23 contenedores en Indonesia, que los "rechazó y reexportó" hacia Filipinas, de donde provenían, explicó un responsable en Yakarta, la capital indonesia.

Los contenedores están en la bahía de Manila desde el 20 de octubre, y las autoridades se disputan actualmente con la empresa Zannwann International Trading Corp, a la que acusan de ser responsable del envío.

"Debemos encontrar rápidamente un sitio [de enterramiento]", declaró Carlo Arcilla, director del Instituto Filipino de Investigación Nuclear (PNRI), a la AFP.

El polvo de zinc contaminado, un subproducto de la producción de acero, fue exportado por Zannwann International Trading Corp tras obtenerlo del reciclador Steel Asia, explicó Arcilla.

Steel Asia suspendió temporalmente las operaciones de su planta de reciclaje, pero denunció las conclusiones del PNRI como "infundadas y no científicas" y aseguró que no se trataba de su carga.

La AFP intentó ponerse en contacto con la empresa Zannwann, pero no obtuvo respuesta.

La Administración sanitaria estadounidense (FDA) anunció recientemente el retiro de camarones congelados y clavos de olor importados de Indonesia con rastros del isótopo radiactivo cesio 137.

Según la FDA, una exposición prolongada al cesio 137, incluso en dosis bajas, puede aumentar el riesgo de cáncer. El cesio 137 se utiliza en diversas aplicaciones de uso médico o industrial.

