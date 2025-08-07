Cargado de fracasos, el América vuelve al Apertura mexicano ante Querétaro

Tras hilvanar un nuevo fracaso en el año con la eliminación prematura en la Leagues Cup, el América retoma su camino en el Apertura 2025 mexicano en la cuarta fecha, que se disputa de viernes a lunes y en la que enfrentará al colista Querétaro.

Después de ganar tres títulos de liga consecutivos, las Águilas se han encontrado con que la fortuna les dio la espalda en los cinco torneos que han afrontado este año.

Con el entrenador brasileño André Jardine al mando, en 2025 el América fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf por Cruz Azul a inicios de abril. Luego, en mayo, perdió la final del Clausura local ante el Toluca -lo que significó no lograr el anhelado tetracampeonato- y el playoff para el Mundial de Clubes contra Los Angeles FC.

En junio, las Águilas fueron derrotadas en el partido por el título de Campeón de Campeones, otra vez por el Toluca.

Y en agosto, el América fue eliminado en la primera fase Leagues Cup tras empatar con Real Salt Lake (perdió en penales), Minnesota United (ganó en penales) y Portland Timbers (ganó en penales).

Asumir los fracasos

En este torneo, la defensa fue muy cuestionada por los diversos errores cometidos.

"Simplemente hay que aceptar el fracaso en esta competición", expresó André Jardine al término de la participación americanista en la Leagues Cup.

"Estamos muy dolidos, no nos alcanzó, queríamos mucho ganarla, no escondemos nada, no hay que estar buscando excusas. Hay que tratar de hacernos mejores a partir del sábado contra Querétaro", apuntó Jardine de cara al partido en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

En el Apertura 2025, el América ha tenido un inicio irregular. Después de tres jornadas es sexto con cinco puntos luego de ceder empates como visitante ante Juárez y Necaxa y vencer en casa al Tijuana.

Por su lado, Querétaro terminó la Leagues Cup con tres derrotas -todas en tiempo regular-, con un gol a favor y seis en contra.

En la liga mexicana, con la nómina más modesta, la escuadra queretana tratará de romper ante el América su cadena de tres derrotas consecutivas, hacer goles porque son la peor ofensiva del torneo (un gol) y salir del fondo de la clasificación, en la que no tiene puntos.

"El aspecto anímico está intacto", aseguró Benjamín Mora, entrenador del Querétaro, tras despedirse de la Leagues Cup.

"Estamos fuertes y con motivación para revertir los resultados. Este equipo va a mejorar, sin duda alguna", aseguró.

La cuarta fecha es la siguiente:

- Viernes

Tigres-Puebla

- Sábado

América-Querétaro

Mazatlán-Tijuana

Atlas-Pachuca

- Domingo

Pumas-Necaxa

Santos-Guadalajara

- Lunes

León-Monterrey

Juárez-Toluca

Atlético San Luis-Cruz Azul

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1.

```html

Pachuca 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Toluca 6 3 2 0 1 10 7 3

3. Tigres 6 2 2 0 0 5 3 2

4. Monterrey 6 3 2 0 1 4 4 0

5. Cruz Azul 5 3 1 2 0 7 4 3

6. América 5 3 1 2 0 5 3 2

7. Necaxa 4 3 1 1 1 5 5 0

8. Mazatlán 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Atlas 4 3 1 1 1 7 8 -1

10. Tijuana 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Santos 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Guadalajara 3 2 1 0 1 4 4 0

13. Atlético San Luis 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Puebla 3 3 1 0 2 4 5 -1

15. Pumas 3 3 1 0 2 4 6 -2

16. León 3 3 1 0 2 2 5 -3

17. Juárez 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Querétaro 0 3 0 0 3 1 6 -5

```