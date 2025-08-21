Cargamentos de petróleo venezolano de Chevron llegan a EEUU tras nueva licencia: datos

HOUSTON, EEUU, 21 ago (Reuters) - Dos petroleros fletados por el productor Chevron que transportan crudo venezolano llegaron el jueves a aguas estadounidenses, las primeras importaciones al país de petróleo de la nación sudamericana luego de que Washington otorgó una nueva licencia el mes pasado, mostraron datos de seguimiento de buques.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una licencia restringida a Chevron, que le permite operar en el país miembro de la OPEP y exportar su petróleo tras una pausa de tres meses provocada por políticas más estrictas hacia la sancionada Venezuela.

Los tanqueros MediterraneanVoyager y Canopus Voyager cargaron crudo venezolano de los yacimientos Boscán y Hamaca a principios de este mes, tras negociaciones con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), socia de Chevron en varias empresas mixtas, según datos de LSEG y documentos de la empresa estatal.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, declaró a principios de este mes que el flujo de petróleo venezolano a Estados Unidos se reanudaría pronto en volúmenes limitados.

Chevron no había tenido acceso al crudo venezolano desde abril, cuando PDVSA canceló varios cargamentos programados para la compañía debido a problemas de pago relacionados con las sanciones, medidas que el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera una agresión unilateral de Washington a Caracas.

La petrolera estadounidense, que en el primer trimestre exportó unos 252.000 barriles diarios de petróleo venezolano a Estados Unidos, suele refinar una parte del crudo en sus propias instalaciones y vender otra a independientes. (Reporte de Marianna Parraga)