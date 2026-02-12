Cargill cerrará su planta cárnica de Wisconsin y recortará 221 puestos de trabajo

Por Karl Plume

CHICAGO, 12 feb (Reuters) - La empresa agroindustrial Cargill cerrará su planta de procesamiento en Milwaukee, Wisconsin, y eliminará 221 puestos de trabajo, según un documento presentado ante el estado, otra planta de carne de vacuno de Estados Unidos en cerrar sus puertas por el aumento de los costos para los mataderos

La planta Cargill Meat Solutions dejará de producir a mediados de abril y cerrará definitivamente a finales de mayo, según un aviso presentado por Cargill ante el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wisconsin

La planta se especializa en carne fresca, carne picada y productos de valor añadido, pero no se dedica al sacrificio de ganado

Cargill afirmó que la medida se tomó "para ajustar mejor nuestra cartera a la demanda actual de los clientes y priorizar las inversiones", y añadió que la producción de carne picada se trasladará a otras instalaciones de la empresa en Norteamérica, sin que ello afecte a los contratos con los consumidores

La empresa cuenta con otras siete instalaciones en el estado y se espera que algunos de los empleados afectados se trasladen a una de ellas, situada en la cercana localidad de Butler, Wisconsin

El cierre de la planta de Milwaukee se produce después de que las empresas JBS y Tyson Foods anunciaran el cierre de sus plantas de carne de vacuno a finales del año pasado

Los precios de la carne de vacuno se mantienen cerca de máximos históricos debido a la fuerte demanda y la reducción de la oferta. Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para aumentar las importaciones de carne de vacuno argentina con aranceles bajos

Las empresas cárnicas estadounidenses han estado perdiendo dinero ya que la escasez de ganado les ha obligado a pagar más por los animales que sacrifican y procesan para elaborar hamburguesas y filetes

La cabaña ganadera estadounidense ha caído al nivel más bajo en casi 75 años debido a la falta de lluvias que ha secado los pastos. La suspensión de las importaciones estadounidenses de ganado mexicano ha reducido aún más la oferta, ya que Washington trata de mantener fuera un parásito carnívoro

(Reporte de Karl Plume en Chicago. Editado en español por Natalia Ramos)